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В ВПК рассказали, чем "Морской старт" может заинтересовать Минобороны
В ВПК рассказали, чем "Морской старт" может заинтересовать Минобороны
Плавучий космодром "Морской старт", принадлежащий группе S7, в перспективе может заинтересовать Минобороны для запуска военных спутников, полагает член коллегии РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:25
2020-11-06T13:31
юрий борисов (вице-премьер)
министерство обороны рф (минобороны рф)
морской старт (космодром)
безопасность
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Плавучий космодром "Морской старт", принадлежащий группе S7, в перспективе может заинтересовать Минобороны для запуска военных спутников, полагает член коллегии Военно-промышленной комиссии России, курирующий ракетно-космическую отрасль, Александр Иванов."Вопрос сложный. Проект "Рокот" тоже начинался как коммерческий, а закончился военными запусками. Сейчас "Морской старт" полностью коммерческий проект, где помощь государства необходима, но в ограниченном объеме", - сказал он в интервью РИА Новости.В то же время, добавил Иванов, возможность проводить с платформы "Морского старта" запуски на солнечно-синхронные или полярные орбиты из района Курил может вызвать интерес у военных. "Для Минобороны эта орбита вполне интересна", - заметил собеседник.Проект "Морской старт" создан в 1995 году. Он предусматривал запуск ракет "Зенит" из экваториального района Тихого океана. В 2014 году работа комплекса была приостановлена из-за отказа Украины, где производились эти ракеты, поставлять носители. На тот момент с комплекса было проведено 36 запусков. В 2016 году "Морской старт" за 150 миллионов долларов приобрела группа S7, рассчитывая возобновить пуски. Но, не получив разрешение на закупку ракет "Зенит", в 2020 году она перевезла комплекс из США в Россию. Сейчас командное судно и пусковая платформа находятся на Славянском судоремонтном заводе. "Роскосмос" предлагает для использования с "Морского старта" новую ракету "Союз-5", а S7 начала разработку собственной легкой ракеты.В августе вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах.Читайте полный текст интервью Александра Иванова &gt;&gt;
https://ria.ru/20201106/kosmodrom-1583300726.html
https://ria.ru/20200702/1573764921.html
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юрий борисов (вице-премьер), министерство обороны рф (минобороны рф), морской старт (космодром), безопасность

В ВПК рассказали, чем "Морской старт" может заинтересовать Минобороны

12:25 06.11.2020 (обновлено: 13:31 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкШвартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома "Морской старт" у пирса СРЗ в Славянке
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Плавучий космодром "Морской старт", принадлежащий группе S7, в перспективе может заинтересовать Минобороны для запуска военных спутников, полагает член коллегии Военно-промышленной комиссии России, курирующий ракетно-космическую отрасль, Александр Иванов.
"Вопрос сложный. Проект "Рокот" тоже начинался как коммерческий, а закончился военными запусками. Сейчас "Морской старт" полностью коммерческий проект, где помощь государства необходима, но в ограниченном объеме", - сказал он в интервью РИА Новости.
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт в Славянке - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
07:11РИА Наука
Плавучий космодром "Морской старт" может расположиться во Владивостоке
В то же время, добавил Иванов, возможность проводить с платформы "Морского старта" запуски на солнечно-синхронные или полярные орбиты из района Курил может вызвать интерес у военных. "Для Минобороны эта орбита вполне интересна", - заметил собеседник.
Проект "Морской старт" создан в 1995 году. Он предусматривал запуск ракет "Зенит" из экваториального района Тихого океана. В 2014 году работа комплекса была приостановлена из-за отказа Украины, где производились эти ракеты, поставлять носители. На тот момент с комплекса было проведено 36 запусков. В 2016 году "Морской старт" за 150 миллионов долларов приобрела группа S7, рассчитывая возобновить пуски. Но, не получив разрешение на закупку ракет "Зенит", в 2020 году она перевезла комплекс из США в Россию. Сейчас командное судно и пусковая платформа находятся на Славянском судоремонтном заводе. "Роскосмос" предлагает для использования с "Морского старта" новую ракету "Союз-5", а S7 начала разработку собственной легкой ракеты.
В августе вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах.
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт в Славянке - РИА Новости, 1920, 02.07.2020
2 июля, 03:55Хочу стать космонавтом
Стала известна ориентировочная себестоимость пуска с "Морского старта"
Читайте полный текст интервью Александра Иванова >>
 
Юрий Борисов (вице-премьер)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Морской старт (космодром)Безопасность
 
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