В ВПК рассказали, чем "Морской старт" может заинтересовать Минобороны
12:25 06.11.2020 (обновлено: 13:31 06.11.2020)
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкШвартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома "Морской старт" у пирса СРЗ в Славянке
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Плавучий космодром "Морской старт", принадлежащий группе S7, в перспективе может заинтересовать Минобороны для запуска военных спутников, полагает член коллегии Военно-промышленной комиссии России, курирующий ракетно-космическую отрасль, Александр Иванов.
"Вопрос сложный. Проект "Рокот" тоже начинался как коммерческий, а закончился военными запусками. Сейчас "Морской старт" полностью коммерческий проект, где помощь государства необходима, но в ограниченном объеме", - сказал он в интервью РИА Новости.
В то же время, добавил Иванов, возможность проводить с платформы "Морского старта" запуски на солнечно-синхронные или полярные орбиты из района Курил может вызвать интерес у военных. "Для Минобороны эта орбита вполне интересна", - заметил собеседник.
Проект "Морской старт" создан в 1995 году. Он предусматривал запуск ракет "Зенит" из экваториального района Тихого океана. В 2014 году работа комплекса была приостановлена из-за отказа Украины, где производились эти ракеты, поставлять носители. На тот момент с комплекса было проведено 36 запусков. В 2016 году "Морской старт" за 150 миллионов долларов приобрела группа S7, рассчитывая возобновить пуски. Но, не получив разрешение на закупку ракет "Зенит", в 2020 году она перевезла комплекс из США в Россию. Сейчас командное судно и пусковая платформа находятся на Славянском судоремонтном заводе. "Роскосмос" предлагает для использования с "Морского старта" новую ракету "Союз-5", а S7 начала разработку собственной легкой ракеты.
В августе вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах.