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https://ria.ru/20201106/kosmodrom-1583300726.html
Плавучий космодром "Морской старт" может расположиться во Владивостоке
Плавучий космодром "Морской старт" может расположиться во Владивостоке
Плавучий космодром "Морской старт" могут установить на постоянной основе возле моста на остров Русский во Владивостоке, а пуски проводить вблизи Курил,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T07:11
2020-11-06T07:11
риа наука
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Плавучий космодром "Морской старт" могут установить на постоянной основе возле моста на остров Русский во Владивостоке, а пуски проводить вблизи Курил, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии России, курирующий ракетно-космическую отрасль, Александр Иванов."Такой проект там не стыдно поставить", - добавил он.По словам Иванова, точки, откуда может осуществить запуски плавучий космодром, уже выбраны. "Одна из точек - рядом с Курилами при пуске на солнечно-синхронные или полярные орбиты. Не требуется везти комплекс на экватор", - сказал он.Проект "Морской старт" создан в 1995 году. Он предусматривал запуск ракет "Зенит" из экваториального района Тихого океана. В 2014 году после событий на Украине, где производилось ракеты "Зенит", работа комплекса была приостановлена из-за отказа поставлять носители российской стороне. На тот момент с комплекса было проведено 36 запусков. В 2016 году "Морской старт" за 150 миллионов долларов США приобрела группа S7, рассчитывая возобновить пуски. Но не получив разрешение на закупку ракет "Зенит" в 2020 году, она перевезла комплекс из США в Россию. Сейчас командное судно и пусковая платформа находятся на Славянском судоремонтном заводе. "Роскосмос" взамен "Зенита" предлагает для использования с "Морского старта" новую ракету "Союз-5", в то время как S7 начала разработку собственной легкой ракеты.В августе вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах.
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россия, александр иванов (роскосмос), юрий борисов (вице-премьер), космос - риа наука, роскосмос, s7 airlines, сергей иванов (политик), русский (остров), москва, владивосток, сша

Плавучий космодром "Морской старт" может расположиться во Владивостоке

07:11 06.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкШвартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома "Морской старт" в Славянке
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт в Славянке - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Плавучий космодром "Морской старт" могут установить на постоянной основе возле моста на остров Русский во Владивостоке, а пуски проводить вблизи Курил, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии России, курирующий ракетно-космическую отрасль, Александр Иванов.
"На Дальнем Востоке S7 предложили возможность рассмотреть пять-шесть бухт, в которых комплекс можно установить на постоянной основе. Одна из основных - бухта Улисс у моста на остров Русский", - рассказал Иванов.
"Такой проект там не стыдно поставить", - добавил он.
По словам Иванова, точки, откуда может осуществить запуски плавучий космодром, уже выбраны. "Одна из точек - рядом с Курилами при пуске на солнечно-синхронные или полярные орбиты. Не требуется везти комплекс на экватор", - сказал он.
Проект "Морской старт" создан в 1995 году. Он предусматривал запуск ракет "Зенит" из экваториального района Тихого океана. В 2014 году после событий на Украине, где производилось ракеты "Зенит", работа комплекса была приостановлена из-за отказа поставлять носители российской стороне. На тот момент с комплекса было проведено 36 запусков. В 2016 году "Морской старт" за 150 миллионов долларов США приобрела группа S7, рассчитывая возобновить пуски. Но не получив разрешение на закупку ракет "Зенит" в 2020 году, она перевезла комплекс из США в Россию. Сейчас командное судно и пусковая платформа находятся на Славянском судоремонтном заводе. "Роскосмос" взамен "Зенита" предлагает для использования с "Морского старта" новую ракету "Союз-5", в то время как S7 начала разработку собственной легкой ракеты.
В августе вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах.
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 03:05
Источник: S7 оценила затраты на возобновление работы "Морского старта"
 
РИА НаукаРоссияАлександр Иванов (роскосмос)Юрий Борисов (вице-премьер)Космос - РИА НаукаРоскосмосS7 AirlinesСергей Иванов (политик)Русский (остров)МоскваВладивостокСША
 
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