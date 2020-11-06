Корвет "Алдар Цыденжапов" испытал корабельное оружие в Японском море
08:30 06.11.2020 (обновлено: 08:32 06.11.2020)
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСпуск на воду корвета "Герой России Алдар Цыденжапов" в Комсомольске-на-Амуре
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, проводит испытания корабельного оружия в Японском море, сообщает пресс-служба ТОФ.
"Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов"… продолжает в Японском море программу заводских ходовых испытаний, где на данном этапе экипаж совместно со сдаточной командой проверяет надёжность корабельных артиллерийских систем. Сегодня корвет провёл очередные испытательные стрельбы по морским и воздушным целям из 100-миллиметровой универсальной корабельной артустановки А-190 и шестиствольной автоматической артиллерийской установки АК-630", - говорится в сообщении.
На очереди - подготовка к испытанию противолодочного оружия и противокорабельного комплекса крылатых ракет "Уран".
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Корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" - это третий серийный корвет проекта 20380. Корабли этого проекта были разработаны Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта.
Длина корвета - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тысячи тонн, скорость полного хода - до 27 узлов.
Планируется, что до конца 2020 года корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" войдет в состав ТОФ.
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