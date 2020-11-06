https://ria.ru/20201106/korvet-1583305429.html

Корвет "Алдар Цыденжапов" испытал корабельное оружие в Японском море

Корвет "Алдар Цыденжапов" испытал корабельное оружие в Японском море

Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, проводит испытания... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T08:30

2020-11-06T08:30

2020-11-06T08:32

ту-142мк

японское море

ил-38

тихоокеанский флот вмф россии

амурский судостроительный завод

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155865/27/1558652711_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b4f41fae441c69ae27c6a5c486ea2510.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, проводит испытания корабельного оружия в Японском море, сообщает пресс-служба ТОФ.Также моряки отработали постановку радиоэлектронных помех с применением 122- мм пусковой установки ПК-10. Работу корабля в море обеспечивают самолёты Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ.На очереди - подготовка к испытанию противолодочного оружия и противокорабельного комплекса крылатых ракет "Уран".Корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" - это третий серийный корвет проекта 20380. Корабли этого проекта были разработаны Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта.Длина корвета - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тысячи тонн, скорость полного хода - до 27 узлов.Планируется, что до конца 2020 года корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" войдет в состав ТОФ.

https://ria.ru/20200612/1572846809.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191209/1562181892.html

японское море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ту-142мк, японское море, ил-38, тихоокеанский флот вмф россии, амурский судостроительный завод, безопасность