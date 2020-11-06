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Корвет "Алдар Цыденжапов" испытал корабельное оружие в Японском море
Корвет "Алдар Цыденжапов" испытал корабельное оружие в Японском море
Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, проводит испытания... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T08:30
2020-11-06T08:32
ту-142мк
японское море
ил-38
тихоокеанский флот вмф россии
амурский судостроительный завод
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, проводит испытания корабельного оружия в Японском море, сообщает пресс-служба ТОФ.Также моряки отработали постановку радиоэлектронных помех с применением 122- мм пусковой установки ПК-10. Работу корабля в море обеспечивают самолёты Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ.На очереди - подготовка к испытанию противолодочного оружия и противокорабельного комплекса крылатых ракет "Уран".Корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" - это третий серийный корвет проекта 20380. Корабли этого проекта были разработаны Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта.Длина корвета - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тысячи тонн, скорость полного хода - до 27 узлов.Планируется, что до конца 2020 года корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" войдет в состав ТОФ.
https://ria.ru/20200612/1572846809.html
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ту-142мк, японское море, ил-38, тихоокеанский флот вмф россии, амурский судостроительный завод, безопасность

Корвет "Алдар Цыденжапов" испытал корабельное оружие в Японском море

08:30 06.11.2020 (обновлено: 08:32 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСпуск на воду корвета "Герой России Алдар Цыденжапов" в Комсомольске-на-Амуре
Спуск на воду корвета Герой России Алдар Цыденжапов в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, проводит испытания корабельного оружия в Японском море, сообщает пресс-служба ТОФ.
"Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов"… продолжает в Японском море программу заводских ходовых испытаний, где на данном этапе экипаж совместно со сдаточной командой проверяет надёжность корабельных артиллерийских систем. Сегодня корвет провёл очередные испытательные стрельбы по морским и воздушным целям из 100-миллиметровой универсальной корабельной артустановки А-190 и шестиствольной автоматической артиллерийской установки АК-630", - говорится в сообщении.
Также моряки отработали постановку радиоэлектронных помех с применением 122- мм пусковой установки ПК-10. Работу корабля в море обеспечивают самолёты Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ.
На очереди - подготовка к испытанию противолодочного оружия и противокорабельного комплекса крылатых ракет "Уран".
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Корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" - это третий серийный корвет проекта 20380. Корабли этого проекта были разработаны Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта.
Длина корвета - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тысячи тонн, скорость полного хода - до 27 узлов.
Планируется, что до конца 2020 года корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" войдет в состав ТОФ.
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Ту-142МКЯпонское мореИл-38Тихоокеанский флот ВМФ РоссииАмурский судостроительный заводБезопасность
 
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