В Дании мутировавший у норок коронавирус нашли у 214 человек
МУРМАНСК, 6 ноя – РИА Новости. Мутировавший у норок коронавирус, из-за которого в Дании было решено уничтожить всех зверьков, с начала лета до середины октября обнаружили у 214 человек в северной части страны, сообщило издание Ekstra Bladet.
"С начала июня до середины октября "норочий вариант" коронавируса обнаружен у 214 человек преимущественно в Северной Ютландии", - отмечает издание со ссылкой на датский научно-исследовательский институт, уточнив, что только 14 человек за пределами северного региона заразились этим типом коронавируса.
В четверг премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила с заявлением о том, что власти фактически приняли решение "закрыть" семь коммун Северной Ютландии из-за распространяющегося вируса: не будут работать общественный транспорт, бары, кафе, рестораны, музеи и библиотеки, часть школьников отправят на дистанционное обучение.
Ранее на этой неделе власти Дании заявили, что обнаружили у норок мутировавший коронавирус, который может передаваться человеку: его новая форма вызывает слабую выработку антител, что может свести на нет усилия по созданию вакцины. Было принято решение уничтожить всех норок в стране – 15-17 миллионов животных, что для большинства фермеров, занятых в этой отрасли, станет трагедией. Власти обещают компенсировать убытки.
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