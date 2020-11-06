https://ria.ru/20201106/koronaviurs-1583352013.html

В Дании мутировавший у норок коронавирус нашли у 214 человек

В Дании мутировавший у норок коронавирус нашли у 214 человек

Мутировавший у норок коронавирус, из-за которого в Дании было решено уничтожить всех зверьков, с начала лета до середины октября обнаружили у 214 человек в... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T12:52

2020-11-06T12:52

2020-11-06T12:52

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

метте фредериксен

здоровье - общество

дания

в мире

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МУРМАНСК, 6 ноя – РИА Новости. Мутировавший у норок коронавирус, из-за которого в Дании было решено уничтожить всех зверьков, с начала лета до середины октября обнаружили у 214 человек в северной части страны, сообщило издание Ekstra Bladet.В четверг премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила с заявлением о том, что власти фактически приняли решение "закрыть" семь коммун Северной Ютландии из-за распространяющегося вируса: не будут работать общественный транспорт, бары, кафе, рестораны, музеи и библиотеки, часть школьников отправят на дистанционное обучение.Ранее на этой неделе власти Дании заявили, что обнаружили у норок мутировавший коронавирус, который может передаваться человеку: его новая форма вызывает слабую выработку антител, что может свести на нет усилия по созданию вакцины. Было принято решение уничтожить всех норок в стране – 15-17 миллионов животных, что для большинства фермеров, занятых в этой отрасли, станет трагедией. Власти обещают компенсировать убытки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/norki-1583271659.html

дания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, метте фредериксен, здоровье - общество, дания, в мире