Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/koronaviurs-1583352013.html
В Дании мутировавший у норок коронавирус нашли у 214 человек
В Дании мутировавший у норок коронавирус нашли у 214 человек
Мутировавший у норок коронавирус, из-за которого в Дании было решено уничтожить всех зверьков, с начала лета до середины октября обнаружили у 214 человек в... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:52
2020-11-06T12:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
метте фредериксен
здоровье - общество
дания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155510/30/1555103075_0:172:3029:1876_1400x0_80_0_0_70f8a67c062a9460ccb8c0a3dd712b4b.jpg
МУРМАНСК, 6 ноя – РИА Новости. Мутировавший у норок коронавирус, из-за которого в Дании было решено уничтожить всех зверьков, с начала лета до середины октября обнаружили у 214 человек в северной части страны, сообщило издание Ekstra Bladet.В четверг премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила с заявлением о том, что власти фактически приняли решение "закрыть" семь коммун Северной Ютландии из-за распространяющегося вируса: не будут работать общественный транспорт, бары, кафе, рестораны, музеи и библиотеки, часть школьников отправят на дистанционное обучение.Ранее на этой неделе власти Дании заявили, что обнаружили у норок мутировавший коронавирус, который может передаваться человеку: его новая форма вызывает слабую выработку антител, что может свести на нет усилия по созданию вакцины. Было принято решение уничтожить всех норок в стране – 15-17 миллионов животных, что для большинства фермеров, занятых в этой отрасли, станет трагедией. Власти обещают компенсировать убытки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/norki-1583271659.html
дания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155510/30/1555103075_150:0:2879:2047_1400x0_80_0_0_253f4459d85a69394d7a54ab593f5441.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, метте фредериксен, здоровье - общество, дания, в мире

В Дании мутировавший у норок коронавирус нашли у 214 человек

12:52 06.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 6 ноя – РИА Новости. Мутировавший у норок коронавирус, из-за которого в Дании было решено уничтожить всех зверьков, с начала лета до середины октября обнаружили у 214 человек в северной части страны, сообщило издание Ekstra Bladet.

"С начала июня до середины октября "норочий вариант" коронавируса обнаружен у 214 человек преимущественно в Северной Ютландии", - отмечает издание со ссылкой на датский научно-исследовательский институт, уточнив, что только 14 человек за пределами северного региона заразились этим типом коронавируса.

В четверг премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила с заявлением о том, что власти фактически приняли решение "закрыть" семь коммун Северной Ютландии из-за распространяющегося вируса: не будут работать общественный транспорт, бары, кафе, рестораны, музеи и библиотеки, часть школьников отправят на дистанционное обучение.
Ранее на этой неделе власти Дании заявили, что обнаружили у норок мутировавший коронавирус, который может передаваться человеку: его новая форма вызывает слабую выработку антител, что может свести на нет усилия по созданию вакцины. Было принято решение уничтожить всех норок в стране – 15-17 миллионов животных, что для большинства фермеров, занятых в этой отрасли, станет трагедией. Власти обещают компенсировать убытки.
Норка в вольере зверохозяйства - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 22:00Распространение нового коронавируса
Эксперт ВОЗ допустила, что норки могут быть переносчиками COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Метте ФредериксенЗдоровье - ОбществоДанияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
22:44В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
22:37Власти Москвы оценили работу системы QR-кодов
22:33В Одессе объявили траур в связи со смертью Жванецкого
Лента новостейМолния