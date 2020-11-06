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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583472374.html
В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
Тяжело сказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в РФ дальше, но на пандемию можно влиять, сказала представитель Всемирной организации... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T23:47
2020-11-06T23:48
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
россия
воз
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Тяжело сказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в РФ дальше, но на пандемию можно влиять, сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.По словам Вуйнович, ВОЗ наблюдает быстрый рост новых случаев коронавируса, лишь в нескольких странах в Европе не фиксируется рост заболеваний. Представитель ВОЗ в РФ отметила необходимость принимать меры, которые будут спасать жизни и экономику одновременно."Тяжело сказать. Конечно, надо спросить национальных эпидемиологов, которые очень хорошо могут моделировать ситуацию. Но в любой момент на пандемию можно влиять, прежде всего, чтобы остановить перенос вируса", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24", делая прогноз о ситуации с коронавирусом в РФ.Она отметила, что вирус очень много переносится внутри семей. Вуйнович также подчеркнула важность быть настороженным к любому симптому коронавируса."При этом принимаются очень комплексные меры. Как видно, надо рассматривать ситуацию, но еще растет (число заболеваний - ред.), как и в других странах. Разные страны принимают, конечно, разные методы. ВОЗ рекомендовал, чтобы точечно, по очагам действия были быстрыми, чтобы остановить эпидемию. Очень надеемся, конечно, на вакцину и на лекарства", - добавила она.По словам представителя ВОЗ, важно, что Россия быстро наращивает тестирование населения.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/popova-1583459993.html
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мелита вуйнович, россия, воз, в мире

В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

23:47 06.11.2020 (обновлено: 23:48 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациентку в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациентку в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Тяжело сказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в РФ дальше, но на пандемию можно влиять, сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
По словам Вуйнович, ВОЗ наблюдает быстрый рост новых случаев коронавируса, лишь в нескольких странах в Европе не фиксируется рост заболеваний. Представитель ВОЗ в РФ отметила необходимость принимать меры, которые будут спасать жизни и экономику одновременно.
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"Тяжело сказать. Конечно, надо спросить национальных эпидемиологов, которые очень хорошо могут моделировать ситуацию. Но в любой момент на пандемию можно влиять, прежде всего, чтобы остановить перенос вируса", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24", делая прогноз о ситуации с коронавирусом в РФ.
Она отметила, что вирус очень много переносится внутри семей. Вуйнович также подчеркнула важность быть настороженным к любому симптому коронавируса.
"При этом принимаются очень комплексные меры. Как видно, надо рассматривать ситуацию, но еще растет (число заболеваний - ред.), как и в других странах. Разные страны принимают, конечно, разные методы. ВОЗ рекомендовал, чтобы точечно, по очагам действия были быстрыми, чтобы остановить эпидемию. Очень надеемся, конечно, на вакцину и на лекарства", - добавила она.
По словам представителя ВОЗ, важно, что Россия быстро наращивает тестирование населения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичРоссияВОЗВ мире
 
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