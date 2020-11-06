https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583472374.html

В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

Тяжело сказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в РФ дальше, но на пандемию можно влиять, сказала представитель Всемирной организации... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T23:47

2020-11-06T23:47

2020-11-06T23:48

распространение нового коронавируса

мелита вуйнович

россия

воз

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Тяжело сказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в РФ дальше, но на пандемию можно влиять, сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.По словам Вуйнович, ВОЗ наблюдает быстрый рост новых случаев коронавируса, лишь в нескольких странах в Европе не фиксируется рост заболеваний. Представитель ВОЗ в РФ отметила необходимость принимать меры, которые будут спасать жизни и экономику одновременно."Тяжело сказать. Конечно, надо спросить национальных эпидемиологов, которые очень хорошо могут моделировать ситуацию. Но в любой момент на пандемию можно влиять, прежде всего, чтобы остановить перенос вируса", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24", делая прогноз о ситуации с коронавирусом в РФ.Она отметила, что вирус очень много переносится внутри семей. Вуйнович также подчеркнула важность быть настороженным к любому симптому коронавируса."При этом принимаются очень комплексные меры. Как видно, надо рассматривать ситуацию, но еще растет (число заболеваний - ред.), как и в других странах. Разные страны принимают, конечно, разные методы. ВОЗ рекомендовал, чтобы точечно, по очагам действия были быстрыми, чтобы остановить эпидемию. Очень надеемся, конечно, на вакцину и на лекарства", - добавила она.По словам представителя ВОЗ, важно, что Россия быстро наращивает тестирование населения.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/popova-1583459993.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелита вуйнович, россия, воз, в мире