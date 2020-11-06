https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583456978.html

В Румынии введут комендантский час из-за коронавируса

В Румынии введут комендантский час из-за коронавируса

Власти Румынии решили из-за распространения COVID-19 с 9 ноября на 30 дней ввести комендантский час, перевести детсады и школы на дистанционное обучение и... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T20:37

2020-11-06T20:37

2020-11-06T20:37

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

клаус йоханнис

румыния

в мире

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КИШИНЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Власти Румынии решили из-за распространения COVID-19 с 9 ноября на 30 дней ввести комендантский час, перевести детсады и школы на дистанционное обучение и ввести повсеместный масочный режим, сообщает пресс-служба правительства.Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг потребовал от правительства введения строгих ограничений для борьбы с распространением коронавируса, в том числе комендантского часа."Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии принял решение запретить передвижение граждан в период с 23.00 – 5.00 (00.00 – 06.00 мск); в указанный период могут работать аптеки, заправки и экономические агенты, которые осуществляют доставку товаров на дом. Меры будут действовать на протяжении 30 дней, затем будет решено, в зависимости от ситуации, продлить их, отменить или внести поправки", - говорится в решении комиссии, опубликованном на сайте кабмина.Выйти из дома в ночное время можно будет лишь по уважительным причинам: это посещение врача, работа, забота о пожилых, детях или лицах с ограниченными возможностями, а также необходимость совершить поездку при наличии билета. Сотрудники полиции могут попросить граждан предъявить рабочее удостоверение, выданное начальством свидетельство или декларацию о личной ответственности, которая доказывает обоснованность выхода из дома ночью.Ношение защитной маски становится обязательным для всех старше пяти лет как в закрытых помещениях, так и на улице. Все государственные и частные компании обязаны по возможности организовать для сотрудников удаленный режим работы. Занятия в детсадах и школах будут проходить онлайн. Запрещено проводить праздничные мероприятия в помещениях. Запрещается работа рынков, ярмарок, выставок в закрытых помещениях. Ограничения вступят в силу с понедельника, 9 ноября.Ранее власти страны сообщали о 287 062 случаях заражения, 7663 из которых стали летальными. В пятницу в стране был зарегистрирован рекорд – за сутки подтверждено 10260 новых случаев заражения COVID-19. В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 15 ноября. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/malysheva-1583316784.html

https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583317017.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

румыния

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, клаус йоханнис, румыния, в мире