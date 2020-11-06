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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583456978.html
В Румынии введут комендантский час из-за коронавируса
В Румынии введут комендантский час из-за коронавируса
Власти Румынии решили из-за распространения COVID-19 с 9 ноября на 30 дней ввести комендантский час, перевести детсады и школы на дистанционное обучение и... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T20:37
2020-11-06T20:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
клаус йоханнис
румыния
в мире
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КИШИНЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Власти Румынии решили из-за распространения COVID-19 с 9 ноября на 30 дней ввести комендантский час, перевести детсады и школы на дистанционное обучение и ввести повсеместный масочный режим, сообщает пресс-служба правительства.Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг потребовал от правительства введения строгих ограничений для борьбы с распространением коронавируса, в том числе комендантского часа."Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии принял решение запретить передвижение граждан в период с 23.00 – 5.00 (00.00 – 06.00 мск); в указанный период могут работать аптеки, заправки и экономические агенты, которые осуществляют доставку товаров на дом. Меры будут действовать на протяжении 30 дней, затем будет решено, в зависимости от ситуации, продлить их, отменить или внести поправки", - говорится в решении комиссии, опубликованном на сайте кабмина.Выйти из дома в ночное время можно будет лишь по уважительным причинам: это посещение врача, работа, забота о пожилых, детях или лицах с ограниченными возможностями, а также необходимость совершить поездку при наличии билета. Сотрудники полиции могут попросить граждан предъявить рабочее удостоверение, выданное начальством свидетельство или декларацию о личной ответственности, которая доказывает обоснованность выхода из дома ночью.Ношение защитной маски становится обязательным для всех старше пяти лет как в закрытых помещениях, так и на улице. Все государственные и частные компании обязаны по возможности организовать для сотрудников удаленный режим работы. Занятия в детсадах и школах будут проходить онлайн. Запрещено проводить праздничные мероприятия в помещениях. Запрещается работа рынков, ярмарок, выставок в закрытых помещениях. Ограничения вступят в силу с понедельника, 9 ноября.Ранее власти страны сообщали о 287 062 случаях заражения, 7663 из которых стали летальными. В пятницу в стране был зарегистрирован рекорд – за сутки подтверждено 10260 новых случаев заражения COVID-19. В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 15 ноября. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/malysheva-1583316784.html
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583317017.html
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коронавирус covid-19, клаус йоханнис, румыния, в мире

В Румынии введут комендантский час из-за коронавируса

20:37 06.11.2020
 
© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AP Photo / Vadim Ghirda
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КИШИНЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Власти Румынии решили из-за распространения COVID-19 с 9 ноября на 30 дней ввести комендантский час, перевести детсады и школы на дистанционное обучение и ввести повсеместный масочный режим, сообщает пресс-служба правительства.
Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг потребовал от правительства введения строгих ограничений для борьбы с распространением коронавируса, в том числе комендантского часа.
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"Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии принял решение запретить передвижение граждан в период с 23.00 – 5.00 (00.00 – 06.00 мск); в указанный период могут работать аптеки, заправки и экономические агенты, которые осуществляют доставку товаров на дом. Меры будут действовать на протяжении 30 дней, затем будет решено, в зависимости от ситуации, продлить их, отменить или внести поправки", - говорится в решении комиссии, опубликованном на сайте кабмина.
Выйти из дома в ночное время можно будет лишь по уважительным причинам: это посещение врача, работа, забота о пожилых, детях или лицах с ограниченными возможностями, а также необходимость совершить поездку при наличии билета. Сотрудники полиции могут попросить граждан предъявить рабочее удостоверение, выданное начальством свидетельство или декларацию о личной ответственности, которая доказывает обоснованность выхода из дома ночью.
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Ношение защитной маски становится обязательным для всех старше пяти лет как в закрытых помещениях, так и на улице. Все государственные и частные компании обязаны по возможности организовать для сотрудников удаленный режим работы. Занятия в детсадах и школах будут проходить онлайн. Запрещено проводить праздничные мероприятия в помещениях. Запрещается работа рынков, ярмарок, выставок в закрытых помещениях. Ограничения вступят в силу с понедельника, 9 ноября.
Ранее власти страны сообщали о 287 062 случаях заражения, 7663 из которых стали летальными. В пятницу в стране был зарегистрирован рекорд – за сутки подтверждено 10260 новых случаев заражения COVID-19. В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 15 ноября. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Клаус ЙоханнисРумынияВ мире
 
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