https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583415545.html

Эпидемиолог назвал сроки роста заболеваемости COVID-19 в России

Эпидемиолог назвал сроки роста заболеваемости COVID-19 в России

Рост заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, продолжится ещё минимум неделю, о пике говорить пока рано, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:27

2020-11-06T17:27

2020-11-06T17:27

распространение нового коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, продолжится ещё минимум неделю, о пике говорить пока рано, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Мы предполагаем, что рост может продолжиться еще как минимум неделю. О пике говорить еще преждевременно. Мы все еще находимся в фазе роста, к счастью, не экспоненциальной",- сказал Горелов журналистам.Он уточнил, что еще какое-то время рост будет продолжаться, в основном, за счет регионов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество