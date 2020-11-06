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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583415545.html
Эпидемиолог назвал сроки роста заболеваемости COVID-19 в России
Эпидемиолог назвал сроки роста заболеваемости COVID-19 в России
Рост заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, продолжится ещё минимум неделю, о пике говорить пока рано, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:27
2020-11-06T17:27
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, продолжится ещё минимум неделю, о пике говорить пока рано, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Мы предполагаем, что рост может продолжиться еще как минимум неделю. О пике говорить еще преждевременно. Мы все еще находимся в фазе роста, к счастью, не экспоненциальной",- сказал Горелов журналистам.Он уточнил, что еще какое-то время рост будет продолжаться, в основном, за счет регионов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эпидемиолог назвал сроки роста заболеваемости COVID-19 в России

17:27 06.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОчередь из автомобилей скорой медицинской помощи
Очередь из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, продолжится ещё минимум неделю, о пике говорить пока рано, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Мы предполагаем, что рост может продолжиться еще как минимум неделю. О пике говорить еще преждевременно. Мы все еще находимся в фазе роста, к счастью, не экспоненциальной",- сказал Горелов журналистам.
Он уточнил, что еще какое-то время рост будет продолжаться, в основном, за счет регионов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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