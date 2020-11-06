https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583397282.html

Главконтроль Москвы оценил ситуацию с коронавирусом в городе

Главконтроль Москвы оценил ситуацию с коронавирусом в городе

Власти Москвы просят жителей не передвигаться по городу без необходимости на фоне роста числа заболевших COVID-19, заявил начальник главного контрольного... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:21

2020-11-06T16:21

2020-11-06T17:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581252557_0:0:3073:1730_1400x0_80_0_0_7eeee15c43c48ede675b021be3e9bd99.jpg

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Власти Москвы просят жителей не передвигаться по городу без необходимости на фоне роста числа заболевших COVID-19, заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.Он подчеркнул, что только соблюдение существующих мер позволит избежать введения более жестких ограничений.Представитель мэрии добавил, что в целом московские работодатели соблюдают требования и перевели треть сотрудников на удаленку, но есть и нарушители. По его словам, это выясняется в ходе массовых рейдов.Данчиков напомнил, что за несоблюдение правил грозит штраф в 300 тысяч рублей, а за повторное нарушение — приостановка работы компании. Он рассказал также, что власти ежедневно ловят в Москве около полутора тысяч нарушителей масочного и перчаточного режимов в общественных местах и магазинах, и примерно столько же в транспорте. По его словам, всего к ответственности привлекли более 160 тысяч горожан.За сутки в Москве госпитализировали 1415 пациентов с COVID-19, всего выявили 6253 новых случая заражения, сообщили утром в оперативном штабе. Там добавили также, что на ИВЛ в больницах города находятся 359 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/oshibki-1583339966.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество