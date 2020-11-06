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Главконтроль Москвы оценил ситуацию с коронавирусом в городе
Главконтроль Москвы оценил ситуацию с коронавирусом в городе
Власти Москвы просят жителей не передвигаться по городу без необходимости на фоне роста числа заболевших COVID-19, заявил начальник главного контрольного... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:21
2020-11-06T17:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Власти Москвы просят жителей не передвигаться по городу без необходимости на фоне роста числа заболевших COVID-19, заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.Он подчеркнул, что только соблюдение существующих мер позволит избежать введения более жестких ограничений.Представитель мэрии добавил, что в целом московские работодатели соблюдают требования и перевели треть сотрудников на удаленку, но есть и нарушители. По его словам, это выясняется в ходе массовых рейдов.Данчиков напомнил, что за несоблюдение правил грозит штраф в 300 тысяч рублей, а за повторное нарушение — приостановка работы компании. Он рассказал также, что власти ежедневно ловят в Москве около полутора тысяч нарушителей масочного и перчаточного режимов в общественных местах и магазинах, и примерно столько же в транспорте. По его словам, всего к ответственности привлекли более 160 тысяч горожан.За сутки в Москве госпитализировали 1415 пациентов с COVID-19, всего выявили 6253 новых случая заражения, сообщили утром в оперативном штабе. Там добавили также, что на ИВЛ в больницах города находятся 359 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/oshibki-1583339966.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

Главконтроль Москвы оценил ситуацию с коронавирусом в городе

16:21 06.11.2020 (обновлено: 17:45 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена
Пассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Власти Москвы просят жителей не передвигаться по городу без необходимости на фоне роста числа заболевших COVID-19, заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"Эпидемиологическая ситуация в Москве развивается не лучшим образом, количество заболевших растет. <...> Хочу отметить, что работники, переведенные на удаленку, должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу как на общественном, так и на личном транспорте".

Евгений Данчиков
Он подчеркнул, что только соблюдение существующих мер позволит избежать введения более жестких ограничений.
Представитель мэрии добавил, что в целом московские работодатели соблюдают требования и перевели треть сотрудников на удаленку, но есть и нарушители. По его словам, это выясняется в ходе массовых рейдов.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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Мясников рассказал об ошибках при лечении COVID-19
Данчиков напомнил, что за несоблюдение правил грозит штраф в 300 тысяч рублей, а за повторное нарушение — приостановка работы компании.
"За весь период к административной ответственности привлечено более 32 тысяч юридических лиц и предпринимателей. За повторное нарушение приостановлена деятельность 160 организаций", — добавил чиновник.
Он рассказал также, что власти ежедневно ловят в Москве около полутора тысяч нарушителей масочного и перчаточного режимов в общественных местах и магазинах, и примерно столько же в транспорте. По его словам, всего к ответственности привлекли более 160 тысяч горожан.
За сутки в Москве госпитализировали 1415 пациентов с COVID-19, всего выявили 6253 новых случая заражения, сообщили утром в оперативном штабе. Там добавили также, что на ИВЛ в больницах города находятся 359 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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