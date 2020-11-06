https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583379141.html

В Румынии за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19

В Румынии за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 10 260, до 287 062, всего с начала пандемии умерли 7663 человека, сообщил... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:00

2020-11-06T15:00

2020-11-06T15:00

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

румыния

в мире

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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 10 260, до 287 062, всего с начала пандемии умерли 7663 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.Ранее власти страны сообщали о 276 802 случаях заражения, 7450 из которых стали летальными.Минздрав Румынии отмечает, что выздоровели более 195,9 тысячи пациентов.В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 15 ноября. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/norki-1583367871.html

https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583299742.html

румыния

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, румыния, в мире