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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583377869.html
В США за сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19
В США за сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордные 121 888 случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:52
2020-11-06T15:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордные 121 888 случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Предыдущий рекорд был зафиксирован 5 ноября, тогда в США сообщили о 102 831 случае заражения за сутки.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах выявили 121 888 случаев заражения, скончались еще 1210 человек.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 9 610 965 случаев заражения коронавирусом, скончались 234,9 тысячи человек. Выздоровели более 3,7 миллиона заразившихся.Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 48,8 миллиона человек, умерли свыше 1,2 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583328849.html
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коронавирус covid-19, сша, общество

В США за сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19

14:52 06.11.2020 (обновлено: 15:15 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне Нью-Йоркского метро
Пассажиры в вагоне Нью-Йоркского метро - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордные 121 888 случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 5 ноября, тогда в США сообщили о 102 831 случае заражения за сутки.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 11:08Распространение нового коронавируса
Нарышкин ответил на слова США о том, что Россия мешает им создать вакцину
По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах выявили 121 888 случаев заражения, скончались еще 1210 человек.
По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 9 610 965 случаев заражения коронавирусом, скончались 234,9 тысячи человек. Выздоровели более 3,7 миллиона заразившихся.
Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 48,8 миллиона человек, умерли свыше 1,2 миллиона заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАОбщество
 
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