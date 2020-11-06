https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583377869.html
В США за сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19
В США за сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордные 121 888 случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:52
2020-11-06T14:52
2020-11-06T15:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордные 121 888 случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Предыдущий рекорд был зафиксирован 5 ноября, тогда в США сообщили о 102 831 случае заражения за сутки.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах выявили 121 888 случаев заражения, скончались еще 1210 человек.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 9 610 965 случаев заражения коронавирусом, скончались 234,9 тысячи человек. Выздоровели более 3,7 миллиона заразившихся.Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 48,8 миллиона человек, умерли свыше 1,2 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583328849.html
сша
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сша, общество
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Число случаев заражения коронавирусом в США
за последние сутки увеличилось на рекордные 121 888 случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 5 ноября, тогда в США сообщили о 102 831 случае заражения за сутки.
По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах выявили 121 888 случаев заражения, скончались еще 1210 человек.
По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 9 610 965 случаев заражения коронавирусом, скончались 234,9 тысячи человек. Выздоровели более 3,7 миллиона заразившихся.
Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 48,8 миллиона человек, умерли свыше 1,2 миллиона заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.