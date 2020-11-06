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https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583354400.html
Минздрав поручил регионам обеспечить резерв коек для пациентов с COVID-19
Минздрав поручил регионам обеспечить резерв коек для пациентов с COVID-19
Регионы России должны обеспечить до 20% резерва коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:06
2020-11-06T13:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Регионы России должны обеспечить до 20% резерва коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.Он уточнил, что пациенты, которым показана только лекарственная терапия, должны лечиться в амбулаторных условиях под контролем врача, в том числе с применением телемедицинских технологий. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав поручил регионам обеспечить резерв коек для пациентов с COVID-19

13:06 06.11.2020 (обновлено: 13:09 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в реанимационной палате в ковид-госпитале в Белгородской области
Медицинские работники и пациент в реанимационной палате в ковид-госпитале в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Регионы России должны обеспечить до 20% резерва коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.

"Регионы должны обеспечить до 20% резерва специализированных коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В соответствии с действующим порядком и методическими рекомендациями, помощь в стационарных условиях нужно незамедлительно обеспечить пациентам с дыхательной недостаточностью, нуждающимся в кислородной поддержке", - сказал Мурашко.

Он уточнил, что пациенты, которым показана только лекарственная терапия, должны лечиться в амбулаторных условиях под контролем врача, в том числе с применением телемедицинских технологий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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