https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583354400.html

Минздрав поручил регионам обеспечить резерв коек для пациентов с COVID-19

Минздрав поручил регионам обеспечить резерв коек для пациентов с COVID-19

Регионы России должны обеспечить до 20% резерва коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:06

2020-11-06T13:06

2020-11-06T13:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582896692_0:70:3516:2048_1400x0_80_0_0_a46331bbfc1b85856337e1159787ff09.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Регионы России должны обеспечить до 20% резерва коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.Он уточнил, что пациенты, которым показана только лекарственная терапия, должны лечиться в амбулаторных условиях под контролем врача, в том числе с применением телемедицинских технологий. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582860166.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество