https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583354400.html
Минздрав поручил регионам обеспечить резерв коек для пациентов с COVID-19
Минздрав поручил регионам обеспечить резерв коек для пациентов с COVID-19
Регионы России должны обеспечить до 20% резерва коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:06
2020-11-06T13:06
2020-11-06T13:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Регионы России должны обеспечить до 20% резерва коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.Он уточнил, что пациенты, которым показана только лекарственная терапия, должны лечиться в амбулаторных условиях под контролем врача, в том числе с применением телемедицинских технологий. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582860166.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество