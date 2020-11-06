В Приамурье поступили препараты для амбулаторного лечения больных COVID
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинская сестра раскладывает лекарства в отделении медицинского центра Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 ноя - РИА Новости. Лекарства для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции COVID-19 поступили в Амурскую область, сообщает правительство региона.
"В регион поступили препараты для амбулаторного лечения амурчан с COVID-19, сегодня их начали передавать в медицинские организации. Заключаются новые контракты на поставки лекарств", - говорится в сообщении.
Губернатор Амурской области Василий Орлов 16 октября сообщил, что лечащихся амбулаторно от COVID-19 бесплатно обеспечат лекарствами, для этого из резервного фонда правительства региона выделено 13,6 миллиона рублей. Орлов тогда уточнил, что одна из причин, по которым люди требуют, чтобы их положили в больницу - дорогие лекарства.
Всего, по данным главы минздрава Приамурья Светланы Леонтьевой, на доклад которой на оперативном штабе ссылается местное правительство, в регионе от COVID-19 лечатся 4305 человек, в том числе в стационарах 1296 пациентов и 3009 человек - на амбулаторном лечении.
Продолжают работать девять инфекционных госпиталей на 1530 коек, коечный фонд увеличивается.
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Власти уточняют, что для работы в инфекционные госпитали и другие медорганизации направлены около 360 студентов-медиков, в поликлиниках работают 69 волонтеров.
"Что касается средств индивидуальной защиты, то амурские медики ими обеспечены на срок от двух недель до месяца, заключены новые контракты и ожидаются поставки", - уточняется в сообщении.
Всего в Приамурье, по данным Роспотребнадзора, на 6 ноября зарегистрировано 7543 случая COVID-19, обследовано 443 087 человек.
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