https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583347377.html

В Кремле прокомментировали принимаемые против COVID-19 меры

В Кремле прокомментировали принимаемые против COVID-19 меры

Тенденция с коронавирусом в РФ тревожная, эксперты прогнозируют рост заболеваемости, власти принимают меры безопасности, но они не связаны с локдауном, заявил... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T12:35

2020-11-06T12:35

2020-11-06T12:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Тенденция с коронавирусом в РФ тревожная, эксперты прогнозируют рост заболеваемости, власти принимают меры безопасности, но они не связаны с локдауном, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Тем не менее, пресс-секретарь главы государства отметил, что пока рано говорить о том, насколько успешны меры без локдауна и нужно еще их проанализировать."Тут уже по ходу событий будут решать, в основном, конечно, правительственный штаб", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583299742.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество