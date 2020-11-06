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https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583347377.html
В Кремле прокомментировали принимаемые против COVID-19 меры
В Кремле прокомментировали принимаемые против COVID-19 меры
Тенденция с коронавирусом в РФ тревожная, эксперты прогнозируют рост заболеваемости, власти принимают меры безопасности, но они не связаны с локдауном, заявил... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:35
2020-11-06T12:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Тенденция с коронавирусом в РФ тревожная, эксперты прогнозируют рост заболеваемости, власти принимают меры безопасности, но они не связаны с локдауном, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Тем не менее, пресс-секретарь главы государства отметил, что пока рано говорить о том, насколько успешны меры без локдауна и нужно еще их проанализировать."Тут уже по ходу событий будут решать, в основном, конечно, правительственный штаб", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583299742.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

В Кремле прокомментировали принимаемые против COVID-19 меры

12:35 06.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФельдшер скорой помощи в Москве
Фельдшер скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Тенденция с коронавирусом в РФ тревожная, эксперты прогнозируют рост заболеваемости, власти принимают меры безопасности, но они не связаны с локдауном, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Прогнозируется тренд на повышение, что требует принятия дополнительных мер. Вы видите, что дополнительные меры принимаются, это не меры, связанные с локдауном, но меры регулирующего характера, и каждый регион, учитывая свою специфику, принимает соответствующие решения. Но тенденция, как мы уже и говорили неоднократно, тревожная, пандемия развивается", - сказал он.

Тем не менее, пресс-секретарь главы государства отметил, что пока рано говорить о том, насколько успешны меры без локдауна и нужно еще их проанализировать.
"Тут уже по ходу событий будут решать, в основном, конечно, правительственный штаб", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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