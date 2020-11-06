https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583347377.html
В Кремле прокомментировали принимаемые против COVID-19 меры
В Кремле прокомментировали принимаемые против COVID-19 меры
Тенденция с коронавирусом в РФ тревожная, эксперты прогнозируют рост заболеваемости, власти принимают меры безопасности, но они не связаны с локдауном, заявил... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:35
2020-11-06T12:35
2020-11-06T12:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Тенденция с коронавирусом в РФ тревожная, эксперты прогнозируют рост заболеваемости, власти принимают меры безопасности, но они не связаны с локдауном, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Тем не менее, пресс-секретарь главы государства отметил, что пока рано говорить о том, насколько успешны меры без локдауна и нужно еще их проанализировать."Тут уже по ходу событий будут решать, в основном, конечно, правительственный штаб", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583299742.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество