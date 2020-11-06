https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583333609.html

Вирусолог спрогнозировал продолжительность плато по COVID-19 в России

Вирусолог спрогнозировал продолжительность плато по COVID-19 в России

Россия уже близка к пику по заболеваемости коронавирусом, но и после выхода на плато ежедневный прирост числа инфицированных останется довольно высоким,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:31

2020-11-06T11:31

2020-11-06T12:26

анатолий альтштейн

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Россия уже близка к пику по заболеваемости коронавирусом, но и после выхода на плато ежедневный прирост числа инфицированных останется довольно высоким, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.По его мнению, плато по заболеваемости будет довольно долгим.Он уточнил, что в этой ситуации может помочь вакцинация, если испытания покажут эффективность вакцин и удастся быстро организовать производство препаратов. За минувшие сутки в России выявили рекордное число инфицированных — 20,5 тысячи, а общее число случаев COVID-19 превысило 1,73 миллиона. Умерли за все время почти 30 тысяч человек, выздоровели — около 1,3 миллиона.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583328849.html

https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583327690.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, коронавирус в россии, общество