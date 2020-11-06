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https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583333609.html
Вирусолог спрогнозировал продолжительность плато по COVID-19 в России
Вирусолог спрогнозировал продолжительность плато по COVID-19 в России
Россия уже близка к пику по заболеваемости коронавирусом, но и после выхода на плато ежедневный прирост числа инфицированных останется довольно высоким,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:31
2020-11-06T12:26
анатолий альтштейн
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Россия уже близка к пику по заболеваемости коронавирусом, но и после выхода на плато ежедневный прирост числа инфицированных останется довольно высоким, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.По его мнению, плато по заболеваемости будет довольно долгим.Он уточнил, что в этой ситуации может помочь вакцинация, если испытания покажут эффективность вакцин и удастся быстро организовать производство препаратов. За минувшие сутки в России выявили рекордное число инфицированных — 20,5 тысячи, а общее число случаев COVID-19 превысило 1,73 миллиона. Умерли за все время почти 30 тысяч человек, выздоровели — около 1,3 миллиона.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, общество

Вирусолог спрогнозировал продолжительность плато по COVID-19 в России

11:31 06.11.2020 (обновлено: 12:26 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Россия уже близка к пику по заболеваемости коронавирусом, но и после выхода на плато ежедневный прирост числа инфицированных останется довольно высоким, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Уровень будет зависеть от того, как люди будут соблюдать правила профилактики. Как показывают опросы, примерно половина людей относятся сдержанно к этим правилам, поэтому рост продолжается, и даже прекратившись, он пойдет на высоком уровне", — считает ученый.

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Нарышкин ответил на слова США о том, что Россия мешает им создать вакцину
По его мнению, плато по заболеваемости будет довольно долгим.

"Вторая половина весны, может быть, принесет облегчение", — сказал Альтштейн.

Он уточнил, что в этой ситуации может помочь вакцинация, если испытания покажут эффективность вакцин и удастся быстро организовать производство препаратов.
За минувшие сутки в России выявили рекордное число инфицированных — 20,5 тысячи, а общее число случаев COVID-19 превысило 1,73 миллиона. Умерли за все время почти 30 тысяч человек, выздоровели — около 1,3 миллиона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииОбщество
 
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