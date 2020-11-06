https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583327979.html

В России за сутки 378 человек умерли от COVID-19

В России за сутки 378 человек умерли от COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 378 смертей людей с коронавирусной инфекцией COVID-19, за все время - 29 887, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:04

2020-11-06T11:04

2020-11-06T11:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

ростовская область

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 378 смертей людей с коронавирусной инфекцией COVID-19, за все время - 29 887, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 69 смертей подтверждены в Москве, 54 - в Санкт-Петербурге, 17 - в Ростовской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

ростовская область

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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