https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583327979.html
В России за сутки 378 человек умерли от COVID-19
В России за сутки 378 человек умерли от COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 378 смертей людей с коронавирусной инфекцией COVID-19, за все время - 29 887, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:04
2020-11-06T11:04
2020-11-06T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
ростовская область
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 378 смертей людей с коронавирусной инфекцией COVID-19, за все время - 29 887, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 69 смертей подтверждены в Москве, 54 - в Санкт-Петербурге, 17 - в Ростовской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
москва
ростовская область
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, ростовская область, санкт-петербург, общество