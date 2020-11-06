https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583326117.html

Нарышкин рассказал о роли СВР в борьбе с эпидемией коронавируса

Нарышкин рассказал о роли СВР в борьбе с эпидемией коронавируса

Служба внешней разведки РФ предоставляет российскому правительству информацию, необходимую для выработки мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, рассказал... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T10:57

2020-11-06T10:57

2020-11-06T12:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

дмитрий киселев

сергей нарышкин

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ предоставляет российскому правительству информацию, необходимую для выработки мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву."Поскольку мы располагаем большими возможностями по получению, по добыванию информации, и поскольку мы имеем значительные аналитические ресурсы внутри Службы внешней разведки, то, конечно, мы вот этот большой объем получаемой информации обрабатываем и представляем в соответствующие службы и министерства, в правительство. Вот в этом и состоит наша роль, наше участие в борьбе с этим злом", - сказал Нарышкин.Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий киселев, сергей нарышкин