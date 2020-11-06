https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583326117.html
Нарышкин рассказал о роли СВР в борьбе с эпидемией коронавируса
Нарышкин рассказал о роли СВР в борьбе с эпидемией коронавируса
Служба внешней разведки РФ предоставляет российскому правительству информацию, необходимую для выработки мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, рассказал... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T10:57
2020-11-06T10:57
2020-11-06T12:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дмитрий киселев
сергей нарышкин
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ предоставляет российскому правительству информацию, необходимую для выработки мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву."Поскольку мы располагаем большими возможностями по получению, по добыванию информации, и поскольку мы имеем значительные аналитические ресурсы внутри Службы внешней разведки, то, конечно, мы вот этот большой объем получаемой информации обрабатываем и представляем в соответствующие службы и министерства, в правительство. Вот в этом и состоит наша роль, наше участие в борьбе с этим злом", - сказал Нарышкин.Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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