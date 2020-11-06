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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583323865.html
В России выдали 74 патента на разработки по борьбе с коронавирусом
В России выдали 74 патента на разработки по борьбе с коронавирусом
Роспатент с начала пандемии коронавируса получил 401 заявку на разработки, направленные на борьбу с вирусом, и выдал патенты на 74 из них, рассказал РИА Новости РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T10:45
2020-11-06T10:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
григорий ивлиев
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
технологии
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Роспатент с начала пандемии коронавируса получил 401 заявку на разработки, направленные на борьбу с вирусом, и выдал патенты на 74 из них, рассказал РИА Новости руководитель Роспатента Григорий Ивлиев."У нас 401 заявка на изобретения и полезные модели в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями, по состоянию на 5 ноября. Из них на изобретения подано 263 заявки, а полезные модели - 138 заявок. Выдано 74 патента РФ на изобретения и полезные модели", - сообщил он в кулуарах мероприятия, посвященного открытию фотовыставки "Изобретения победы".По словам Ивлиева, ведомство выдало уже 6 патентов на вакцину, 7 - на лекарственные препараты для лечения и профилактики COVID-19 и его осложнений, 12 - на диагностические тест-системы и методы диагностики, 33 - на дезинфицирующие технологии, 11 - на средства индивидуальной защиты. Два патента выдано на устройства для ингаляционного лечения бронхолегочных заболеваний, и еще по одному патенту - на аппарат искусственной вентиляции легких, на способ получения клеточной модели для исследования на вирус SARS-CoV-2 и на телемедицинский комплекс для предупреждения эпидемических чрезвычайных ситуаций."Большая часть заявок - 125 на изобретения, 72 на полезные модели, - поступила от физических лиц. Юридические лица подали 65 заявок на изобретения и 35 на полезные модели. На НИИ и научные учреждения пришлось 54 заявки на изобретения и две на полезные модели. Образовательные учреждения и ВУЗы подали 11 заявок на изобретения и 29 на полезные модели", - рассказал глава Роспатента.Много полезных моделей, по его словам, зарегистрировано физическими лицами. "Например, многоразовая маска индивидуального назначения для защиты лица, устройство для обеззараживания воздуха, светильник подвесной с бактерицидным обеззараживанием воздуха закрытого типа и многие другие", - сообщил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, григорий ивлиев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), технологии

В России выдали 74 патента на разработки по борьбе с коронавирусом

10:45 06.11.2020
 
© Fotolia / capifruttaУченый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Fotolia / capifrutta
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Роспатент с начала пандемии коронавируса получил 401 заявку на разработки, направленные на борьбу с вирусом, и выдал патенты на 74 из них, рассказал РИА Новости руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.
"У нас 401 заявка на изобретения и полезные модели в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями, по состоянию на 5 ноября. Из них на изобретения подано 263 заявки, а полезные модели - 138 заявок. Выдано 74 патента РФ на изобретения и полезные модели", - сообщил он в кулуарах мероприятия, посвященного открытию фотовыставки "Изобретения победы".
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По словам Ивлиева, ведомство выдало уже 6 патентов на вакцину, 7 - на лекарственные препараты для лечения и профилактики COVID-19 и его осложнений, 12 - на диагностические тест-системы и методы диагностики, 33 - на дезинфицирующие технологии, 11 - на средства индивидуальной защиты. Два патента выдано на устройства для ингаляционного лечения бронхолегочных заболеваний, и еще по одному патенту - на аппарат искусственной вентиляции легких, на способ получения клеточной модели для исследования на вирус SARS-CoV-2 и на телемедицинский комплекс для предупреждения эпидемических чрезвычайных ситуаций.
"Большая часть заявок - 125 на изобретения, 72 на полезные модели, - поступила от физических лиц. Юридические лица подали 65 заявок на изобретения и 35 на полезные модели. На НИИ и научные учреждения пришлось 54 заявки на изобретения и две на полезные модели. Образовательные учреждения и ВУЗы подали 11 заявок на изобретения и 29 на полезные модели", - рассказал глава Роспатента.
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Много полезных моделей, по его словам, зарегистрировано физическими лицами. "Например, многоразовая маска индивидуального назначения для защиты лица, устройство для обеззараживания воздуха, светильник подвесной с бактерицидным обеззараживанием воздуха закрытого типа и многие другие", - сообщил он.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГригорий ИвлиевФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Технологии
 
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