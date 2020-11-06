https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583317017.html
Нарышкин рассказал, откуда мог появиться коронавирус
Нарышкин рассказал, откуда мог появиться коронавирус
У Службы внешней разведки России нет достоверных данных о создании SARS-CoV-2 человеком. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T10:12
2020-11-06T10:12
2020-11-06T13:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
общество
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. У Службы внешней разведки России нет достоверных данных о создании SARS-CoV-2 человеком."Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения", — заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Происхождение вируса не принципиальный вопрос для российских ученых, они заняты борьбой с инфекцией, добавил он.Глава СВР также рассказал, что разведка передает правительству необходимую для борьбы с COVID-19 информацию."Поскольку мы имеем значительные аналитические ресурсы внутри Службы внешней разведки, то, конечно, мы вот этот большой объем получаемой информации обрабатываем и представляем в соответствующие службы и министерства, в правительство. Вот в этом и состоит наша роль, наше участие в борьбе с этим злом", — пояснил он.Нарышкин назвал чушью заявления Вашингтона о том, что Москва мешает США создать свою вакцину от SARS-CoV-2."Это только возможность как-то скрыть собственные недостатки", — добавил он, подчеркнув, что дело в несовершенстве американской системы здравоохранения.В мире с начала пандемии выявили почти 48 миллионов случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,2 миллиона человек. Больше всего заболевших в Соединенных Штатах, Индии и Бразилии. Россия занимает четвертую строчку, далее идут Франция, Испания, Аргентина, Британия Колумбия и Мексика.В России зарегистрировали 1,7 миллиона заразившихся, скончались 29,9 тысячи. За последние сутки выявили более 20 тысяч новых случаев.Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Нарышкин: коронавирус – это продукт естественного происхождения
1.11.58-1.12.48
- Происхождение коронавируса. У вас есть твердые знания по этому поводу? Источник?
- Если вы задаете вопрос в том смысле, что каково происхождение – искусственное или естественное.
- Это всех сейчас, конечно, волнует. Я понимаю, что многие уже отвечали, но у вас самые точные сведения.
- Таких обоснованных и достоверных данных о том, что это продукция человеческих рук и человеческого интеллекта, нет. Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения.
2020-11-06T10:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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