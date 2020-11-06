https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583313334.html

В Новокузнецке изменили работу морга после видео с телами умерших на полу

В Новокузнецке изменили работу морга после видео с телами умерших на полу

Работу патологоанатомического бюро Новокузнецка в Кузбассе скорректировали после опубликованного в сети видео о переполненном морге с телами умерших от... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T09:40

2020-11-06T09:40

2020-11-06T09:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

новокузнецк

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 6 ноя - РИА Новости. Работу патологоанатомического бюро Новокузнецка в Кузбассе скорректировали после опубликованного в сети видео о переполненном морге с телами умерших от коронавируса: взяты дополнительные сотрудники, оборудованы помещения, налажено взаимодействие с властями и эпидемиологами, сообщила на брифинге по эпидситуации в регионе замминистра регионального минздрава Оксана Абросова.Ранее в социальных сетях появился видеоролик, снятый в морге Новокузнецка. На видео тела умерших в черных мешках занимают практически все свободное место в помещении морга, в том числе лежат на полу. Минздрав региона объяснил скопление тел умерших от коронавируса большой нагрузкой, дефицитом врачей-патологоанатомов и невозможностью быстро забрать тела находящимися на карантине родственниками умерших. Также сообщалось, что в регионе выделены специальные патологоанатомические отделения для пациентов, умерших от коронавирусной инфекции или пневмонии. При этом Новокузнецкий филиал областного патологоанатомического бюро, где был снят ролик, принимает практически все летальные случаи из южной части региона, где на территории 12 муниципальных образований проживает более 1,3 миллиона человек."После того видео, которое было опубликовано в Новокузнецке, были предприняты организационные меры… В бюро (патологоанатомическое - ред.) Новокузнецка были приняты дополнительные сотрудники – подсобные рабочие, была организована выдача тел родственникам для погребения без ограничения во времени, оборудованы дополнительные помещения для патологоанатомического бюро, проведена корректировка работы и межведомственное взаимодействие со смежными службами, такими как ЗАГС, Центр гигиены и эпидемиологии, администрации муниципальных образований", – сказала Абросова.Она уточнила, что ЗАГСы стали работать по понедельникам."Если раньше они отдыхали два дня, то теперь они отдыхают один день, и министерством здравоохранения у нас проводится в ежедневном режиме мониторинг доставки, вскрытия, выдачи тел, и руководители наших медицинских организаций, в структуре которых организованы патологоанатомические бюро, информированы по передаче тел в патбюро и информированию родственников", – добавила замминистра.По данным на пятницу, всего в Кемеровской области выявлено 16 610 случаев заражения коронавирусом, 263 человека скончались. Под медицинским наблюдением находятся 5454 человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201029/kovid-1581992250.html

https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581767662.html

новокузнецк

кемеровская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, новокузнецк, кемеровская область