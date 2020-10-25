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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201025/morg-1581451759.html
В Минздраве Кузбасса объяснили скопление тел пациентов в морге
Находящиеся на изоляции и заболевшие COVID-19 родственники погибших от коронавируса не могут забрать их тела до истечения срока карантина или выздоровления,... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T15:31
2020-10-25T19:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
кемеровская область
общество
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong>Находящиеся на изоляции и заболевшие COVID-19 родственники погибших от коронавируса не могут забрать их тела до истечения срока карантина или выздоровления, заявили в <a href="https://www.kuzdrav.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Министерстве здравоохранения</a> <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a>. В ведомстве подтвердили подлинность опубликованного видео из новокузнецкого морга, подчеркнув, что все случаи смерти зараженных коронавирусом включены в официальную статистику. В ведомстве подчеркнули, что трупы хранятся в предназначенных для этого помещениях. Там также добавили, что в регионе не хватает врачей-патологоанатомов, а Новокузнецкий морг принимает почти все летальные случаи в 12 муниципалитетах с общим населением более 1,3 миллиона человек. По данным оперштаба Кузбасса, количество летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в Кузбассе с начала месяца возросло почти на 75% и достигло 197. Всего в регионе зафиксировали 14 351 случай заражения коронавирусом. С начала октября число инфицированных в Кемеровской области выросло более чем на 40%.
https://ria.ru/20201024/pandemic-1581365547.html
Помню я, какой-то Владимир, вещал по всем телеканалам, что мы первые в мире, создали и вакцину и лекарство от КОВИДа. А народ всё, заражается и мрет. Может соврал тот Владимир, а?
109
А от ковида ли они умерли?!
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кемеровская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, кемеровская область, общество

В Минздраве Кузбасса объяснили скопление тел пациентов в морге

15:31 25.10.2020 (обновлено: 19:32 25.10.2020)
 
© Фото : из личного архиваВ морге
В морге - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Фото : из личного архива
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Находящиеся на изоляции и заболевшие COVID-19 родственники погибших от коронавируса не могут забрать их тела до истечения срока карантина или выздоровления, заявили в Министерстве здравоохранения Кемеровской области.
В ведомстве подтвердили подлинность опубликованного видео из новокузнецкого морга, подчеркнув, что все случаи смерти зараженных коронавирусом включены в официальную статистику.
"Учитывая увеличение числа заболевших за последние три недели, отмечается рост числа летальных исходов", — сообщили в Минздраве.
В ведомстве подчеркнули, что трупы хранятся в предназначенных для этого помещениях.
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Там также добавили, что в регионе не хватает врачей-патологоанатомов, а Новокузнецкий морг принимает почти все летальные случаи в 12 муниципалитетах с общим населением более 1,3 миллиона человек.
По данным оперштаба Кузбасса, количество летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в Кузбассе с начала месяца возросло почти на 75% и достигло 197. Всего в регионе зафиксировали 14 351 случай заражения коронавирусом. С начала октября число инфицированных в Кемеровской области выросло более чем на 40%.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКемеровская областьОбщество
 
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