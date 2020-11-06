https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583294695.html
Больница в Коммунарке полностью заполнена пациентами с коронавирусом
Больница в Коммунарке полностью заполнена пациентами с коронавирусом
Главврач ГКБ № 40 Денис Проценко в интервью Антону Красовскому для проекта RT "Эпидемия" оценил ситуацию с числом заболевших COVID-19 в больнице в Коммунарке. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T03:21
2020-11-06T03:21
2020-11-06T03:21
распространение нового коронавируса
андрей погорелов
денис проценко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
антон красовский
коммунарка (москва)
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Главврач ГКБ № 40 Денис Проценко в интервью Антону Красовскому для проекта RT "Эпидемия" оценил ситуацию с числом заболевших COVID-19 в больнице в Коммунарке.Специалисту задали вопрос, полностью ли заполнено медучреждение пациентами с коронавирусом.Также медик дал прогноз, когда может завершиться пандемия коронавируса в России.Проценко отметил, что это зависит от нескольких условий. В частности, третья волна пандемии может начаться в марте, и к началу лета уже будет подходить к концу. Если к этому моменту появится эффективная вакцина, то мир может выйти из пандемии.Пациенты с COVID-19В больницах, в частности в реанимациях, стало больше пожилых людей с коронавирусом по сравнению с мартом."В реанимации, во всяком случае, у нас, нет ни одного пациента на ИВЛ моложе 40 лет", — подчеркнул Проценко.Врач добавил, что более молодые пациенты уже не так настойчиво требуют ИВЛ. По его мнению , тогда это было связано с "боязнью".Смертность от COVID-19 и группа кровиПроценко опроверг связь между группой крови и летальностью от COVID-19."Проанализировали нашу базу данных реанимационных больных в попытке ответить на вопрос: "Влияет ли группа крови пациента на длительность стационарного лечения и выживаемость". Достоверных различий не получили", — заявил специалист.Ранее ученые пришли к выводу, что наименьшему риску заражения коронавирусом подвержены люди с группой крови AB0 (первая группа), а у людей со второй группой крови, наоборот, больше шансов заразиться. В свою очередь, врач-инфекционист Андрей Погорелов критически отнесся к выводу специалистов о влиянии группы крови на восприимчивость к вирусу.В России число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 второй день превышает 19 тысяч. По последним данным, за все время эпидемии коронавирусом заразились 1,71 миллиона человек. Из них 29,5 тысячи умерли, 1,27 миллиона вылечились.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583133479.html
https://ria.ru/20201104/ushi-1583022501.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей погорелов, денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, антон красовский, коммунарка (москва), здоровье - общество, общество
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
Главврач ГКБ № 40 Денис Проценко
в интервью Антону Красовскому
для проекта RT
"Эпидемия" оценил ситуацию с числом заболевших COVID-19 в больнице в Коммунарке
.
Специалисту задали вопрос, полностью ли заполнено медучреждение пациентами с коронавирусом.
"Сейчас да", — ответил Проценко.
Также медик дал прогноз, когда может завершиться пандемия коронавируса в России.
"Очень надеюсь, что в июне. А может быть, еще раньше, посмотрим. Не буду пока спойлерить, потому что мы об этом думаем, постоянно думаем", — высказался он.
Проценко отметил, что это зависит от нескольких условий. В частности, третья волна пандемии может начаться в марте, и к началу лета уже будет подходить к концу. Если к этому моменту появится эффективная вакцина, то мир может выйти из пандемии.
Пациенты с COVID-19
В больницах, в частности в реанимациях, стало больше пожилых людей с коронавирусом по сравнению с мартом.
"В реанимации, во всяком случае, у нас, нет ни одного пациента на ИВЛ моложе 40 лет", — подчеркнул Проценко.
Врач добавил, что более молодые пациенты уже не так настойчиво требуют ИВЛ. По его мнению , тогда это было связано с "боязнью".
Смертность от COVID-19 и группа крови
Проценко опроверг связь между группой крови и летальностью от COVID-19.
"Проанализировали нашу базу данных реанимационных больных в попытке ответить на вопрос: "Влияет ли группа крови пациента на длительность стационарного лечения и выживаемость". Достоверных различий не получили", — заявил специалист.
Ранее ученые пришли к выводу, что наименьшему риску заражения коронавирусом подвержены люди с группой крови AB0 (первая группа), а у людей со второй группой крови, наоборот, больше шансов заразиться. В свою очередь, врач-инфекционист Андрей Погорелов
критически отнесся к выводу специалистов о влиянии группы крови на восприимчивость к вирусу.
В России число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 второй день превышает 19 тысяч. По последним данным, за все время эпидемии коронавирусом заразились 1,71 миллиона человек. Из них 29,5 тысячи умерли, 1,27 миллиона вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.