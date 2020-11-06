Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583294695.html
Больница в Коммунарке полностью заполнена пациентами с коронавирусом
Больница в Коммунарке полностью заполнена пациентами с коронавирусом
Главврач ГКБ № 40 Денис Проценко в интервью Антону Красовскому для проекта RT "Эпидемия" оценил ситуацию с числом заболевших COVID-19 в больнице в Коммунарке. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T03:21
2020-11-06T03:21
распространение нового коронавируса
андрей погорелов
денис проценко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
антон красовский
коммунарка (москва)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579278822_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_080021b1e29ce55dc3d7d21bb2d4e492.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Главврач ГКБ № 40 Денис Проценко в интервью Антону Красовскому для проекта RT "Эпидемия" оценил ситуацию с числом заболевших COVID-19 в больнице в Коммунарке.Специалисту задали вопрос, полностью ли заполнено медучреждение пациентами с коронавирусом.Также медик дал прогноз, когда может завершиться пандемия коронавируса в России.Проценко отметил, что это зависит от нескольких условий. В частности, третья волна пандемии может начаться в марте, и к началу лета уже будет подходить к концу. Если к этому моменту появится эффективная вакцина, то мир может выйти из пандемии.Пациенты с COVID-19В больницах, в частности в реанимациях, стало больше пожилых людей с коронавирусом по сравнению с мартом."В реанимации, во всяком случае, у нас, нет ни одного пациента на ИВЛ моложе 40 лет", — подчеркнул Проценко.Врач добавил, что более молодые пациенты уже не так настойчиво требуют ИВЛ. По его мнению , тогда это было связано с "боязнью".Смертность от COVID-19 и группа кровиПроценко опроверг связь между группой крови и летальностью от COVID-19."Проанализировали нашу базу данных реанимационных больных в попытке ответить на вопрос: "Влияет ли группа крови пациента на длительность стационарного лечения и выживаемость". Достоверных различий не получили", — заявил специалист.Ранее ученые пришли к выводу, что наименьшему риску заражения коронавирусом подвержены люди с группой крови AB0 (первая группа), а у людей со второй группой крови, наоборот, больше шансов заразиться. В свою очередь, врач-инфекционист Андрей Погорелов критически отнесся к выводу специалистов о влиянии группы крови на восприимчивость к вирусу.В России число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 второй день превышает 19 тысяч. По последним данным, за все время эпидемии коронавирусом заразились 1,71 миллиона человек. Из них 29,5 тысячи умерли, 1,27 миллиона вылечились.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583133479.html
https://ria.ru/20201104/ushi-1583022501.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
россия
коммунарка (москва)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579278822_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_de176ed50206c0956c5dc93c1a6b973f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей погорелов, денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, антон красовский, коммунарка (москва), здоровье - общество, общество

Больница в Коммунарке полностью заполнена пациентами с коронавирусом

03:21 06.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Главврач ГКБ № 40 Денис Проценко в интервью Антону Красовскому для проекта RT "Эпидемия" оценил ситуацию с числом заболевших COVID-19 в больнице в Коммунарке.
Специалисту задали вопрос, полностью ли заполнено медучреждение пациентами с коронавирусом.
"Сейчас да", — ответил Проценко.
Также медик дал прогноз, когда может завершиться пандемия коронавируса в России.
"Очень надеюсь, что в июне. А может быть, еще раньше, посмотрим. Не буду пока спойлерить, потому что мы об этом думаем, постоянно думаем", — высказался он.
Проценко отметил, что это зависит от нескольких условий. В частности, третья волна пандемии может начаться в марте, и к началу лета уже будет подходить к концу. Если к этому моменту появится эффективная вакцина, то мир может выйти из пандемии.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус

Пациенты с COVID-19

В больницах, в частности в реанимациях, стало больше пожилых людей с коронавирусом по сравнению с мартом.
"В реанимации, во всяком случае, у нас, нет ни одного пациента на ИВЛ моложе 40 лет", — подчеркнул Проценко.
Врач добавил, что более молодые пациенты уже не так настойчиво требуют ИВЛ. По его мнению , тогда это было связано с "боязнью".
Сотрудники лаборатории Инвитро проводят тесты на коронавирус - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 11:29Распространение нового коронавируса
Пульмонолог рассказал, сколько тестов на коронавирус дают ошибки

Смертность от COVID-19 и группа крови

Проценко опроверг связь между группой крови и летальностью от COVID-19.
"Проанализировали нашу базу данных реанимационных больных в попытке ответить на вопрос: "Влияет ли группа крови пациента на длительность стационарного лечения и выживаемость". Достоверных различий не получили", — заявил специалист.
Ранее ученые пришли к выводу, что наименьшему риску заражения коронавирусом подвержены люди с группой крови AB0 (первая группа), а у людей со второй группой крови, наоборот, больше шансов заразиться. В свою очередь, врач-инфекционист Андрей Погорелов критически отнесся к выводу специалистов о влиянии группы крови на восприимчивость к вирусу.
Бессонница - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 14:35Распространение нового коронавируса
В Роспотребнадзоре назвали необычный симптом коронавируса
В России число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 второй день превышает 19 тысяч. По последним данным, за все время эпидемии коронавирусом заразились 1,71 миллиона человек. Из них 29,5 тысячи умерли, 1,27 миллиона вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаАндрей ПогореловДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнтон КрасовскийКоммунарка (Москва)Здоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48В Подмосковье грузовик столкнулся с электричкой
08:45В Хабаровском крае ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
08:30Корвет "Алдар Цыденжапов" испытал корабельное оружие в Японском море
08:17В Германии за сутки выявили более 21,5 тысячи заболевших COVID-19
08:12Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре в пятницу
08:12Баку обвинил Ереван в обстреле населенных пунктов у зоны боевых действий
08:11В Новосибирске медсестра туберкулезной больницы таскала ребенка за волосы
08:07В Смоленской области пять детей и двое взрослых погибли при пожаре в доме
08:00Концерн "Калашников" получил нового владельца
07:41Премьер Японии надеется на стабильные отношения с США после выборов
07:33СК завел дело о халатности после гибели ребенка на Камчатке
07:20Основная часть протестующих в Нью-Йорке разошлась
07:17В Азербайджане заявили о нарушении Арменией режима прекращения огня
07:14В Баку сообщили об отступлении ВС Армении в Карабахе
07:11Плавучий космодром "Морской старт" может расположиться во Владивостоке
06:26В Смоленской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
06:22В Госдуме предложили направлять налоги от фастфуда на борьбу с ожирением
06:19Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса
06:11ВШЭ предложила увеличить налоги на доходы состоятельных россиян
06:09Эксперт рассказал о перспективах "зеленого" плана Байдена
Лента новостейМолния