Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:49 06.11.2020 (обновлено: 22:58 06.11.2020)
© РИА Новости / Даниил Африн / Перейти в фотобанкРоссийские туристы ожидают автобус на территории аэропорта Тиват в Черногории
БЕЛГРАД, 6 ноя - РИА Новости. Консульство РФ в Черногории приостанавливает оказание услуг с 9 ноября из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране, сообщило посольство России.
"В связи с резким ухудшением в октябре-ноябре 2020 года санитарно-эпидемиологической обстановки в Черногории вследствие значительного увеличения числа заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19, принятием властями Черногории дополнительных ограничительных мер по борьбе с ее распространением и в целях обеспечения безопасности находящихся в Черногории граждан РФ посольством приостанавливается с 9 ноября 2020 года предоставление консульских услуг (действий). В связи с этим их предоставление гражданам, записанным на прием по системе предварительной электронной записи, производиться не будет (предварительно до 22 ноября 2020 года)", - сообщило диппредставительство.
Отмечается, что при улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации в Черногории предоставление консульских услуг будет возобновлено.
По данным института общественного здоровья Черногории, за минувшие сутки выявлено 546 больных коронавирусом, общее число заразившихся с начала пандемии составило 22 079 человек. В последние 24 часа смертей из-за COVID-19 не зафиксировано, всего скончались 328 человек. Подавляющее большинство пациентов умерли уже после "возвращения" коронавируса в республику в июне, после того как власти провозгласили "победу над COVID-19".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.