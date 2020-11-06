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Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
Консульство РФ в Черногории приостанавливает оказание услуг с 9 ноября из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране, сообщило посольство России. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T22:49
2020-11-06T22:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
черногория
в мире
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БЕЛГРАД, 6 ноя - РИА Новости. Консульство РФ в Черногории приостанавливает оказание услуг с 9 ноября из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране, сообщило посольство России.Отмечается, что при улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации в Черногории предоставление консульских услуг будет возобновлено.По данным института общественного здоровья Черногории,&nbsp; за&nbsp; минувшие сутки выявлено 546 больных коронавирусом, общее число заразившихся с начала пандемии составило 22 079 человек. В последние 24 часа смертей из-за COVID-19 не зафиксировано, всего скончались 328 человек. Подавляющее большинство пациентов умерли уже после "возвращения" коронавируса в республику в июне, после того как власти провозгласили "победу над COVID-19".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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60
коронавирус covid-19, черногория, в мире

Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19

22:49 06.11.2020 (обновлено: 22:58 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Даниил Африн / Перейти в фотобанкРоссийские туристы ожидают автобус на территории аэропорта Тиват в Черногории
Российские туристы ожидают автобус на территории аэропорта Тиват в Черногории - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Даниил Африн
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БЕЛГРАД, 6 ноя - РИА Новости. Консульство РФ в Черногории приостанавливает оказание услуг с 9 ноября из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране, сообщило посольство России.

"В связи с резким ухудшением в октябре-ноябре 2020 года санитарно-эпидемиологической обстановки в Черногории вследствие значительного увеличения числа заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19, принятием властями Черногории дополнительных ограничительных мер по борьбе с ее распространением и в целях обеспечения безопасности находящихся в Черногории граждан РФ посольством приостанавливается с 9 ноября 2020 года предоставление консульских услуг (действий). В связи с этим их предоставление гражданам, записанным на прием по системе предварительной электронной записи, производиться не будет (предварительно до 22 ноября 2020 года)", - сообщило диппредставительство.

Отмечается, что при улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации в Черногории предоставление консульских услуг будет возобновлено.
По данным института общественного здоровья Черногории,  за  минувшие сутки выявлено 546 больных коронавирусом, общее число заразившихся с начала пандемии составило 22 079 человек. В последние 24 часа смертей из-за COVID-19 не зафиксировано, всего скончались 328 человек. Подавляющее большинство пациентов умерли уже после "возвращения" коронавируса в республику в июне, после того как власти провозгласили "победу над COVID-19".
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