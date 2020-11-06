https://ria.ru/20201106/konsulstvo-1583469766.html

Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19

Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19

Консульство РФ в Черногории приостанавливает оказание услуг с 9 ноября из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране, сообщило посольство России. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T22:49

2020-11-06T22:49

2020-11-06T22:58

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

черногория

в мире

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БЕЛГРАД, 6 ноя - РИА Новости. Консульство РФ в Черногории приостанавливает оказание услуг с 9 ноября из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране, сообщило посольство России.Отмечается, что при улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации в Черногории предоставление консульских услуг будет возобновлено.По данным института общественного здоровья Черногории, за минувшие сутки выявлено 546 больных коронавирусом, общее число заразившихся с начала пандемии составило 22 079 человек. В последние 24 часа смертей из-за COVID-19 не зафиксировано, всего скончались 328 человек. Подавляющее большинство пациентов умерли уже после "возвращения" коронавируса в республику в июне, после того как власти провозгласили "победу над COVID-19".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

черногория

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, черногория, в мире