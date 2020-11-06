https://ria.ru/20201106/kniga-1583440788.html
Далай-лама назвал книгу, которую считает лучшим учителем
Далай-лама назвал книгу, которую считает лучшим учителем
Далай-лама назвал книгу, которую считает "лучшим учителем и духовным другом", способным избавить от страха, гнева, зависти и кардинально изменить ум. Это "Путь... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:52
2020-11-06T18:52
2020-11-06T18:52
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
тибет
индия
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама назвал книгу, которую считает "лучшим учителем и духовным другом", способным избавить от страха, гнева, зависти и кардинально изменить ум. Это "Путь бодхисаттвы" древнеиндийского буддийского философа Шантидевы, заявил он в пятницу на онлайн-учениях для россиян."Чтобы практиковать буддизм, не обязательно опираться на какого-то учителя и получать от него посвящение... Очень важно изучать буддийские трактаты. Сочинение индийского философа VIII века Шантидевы "Бодхичарья-аватара" ("Путь бодхисаттвы" - устремленного к пробуждению ради блага всех живых существ – ред.) - руководство к пониманию того, что себялюбие служит причиной всех недостатков и пороков, что полезно заботиться о других и зарождать бодхичитту (устремление к просветлению на благо всем – ред.). Шантидева объясняет нам, как это делать", - сказал Далай-лама.По словам Далай-ламы, среди всех томов в буддийском каноне нет ни одного сочинения, который превосходил бы по своей важности "Бодхичарья-аватару". "Это лучший текст. Поэтому вы можете считать "Бодхичарья-аватару" своим учителем, своим духовным другом", - призвал лидер тибетского буддизма.Отвечая на вопросы российских буддистов, он отметил, что "Путь бодхисаттвы" переведен и издан на русском языке. И посоветовал постоянно держать эту книгу рядом с собой, время от времени читать и размышлять над смыслом. "Например, если вы гневаетесь, то вспомните шестую главу этого текста (о терпении). Если в вашем уме появляется страх, зависть, стремление конкурировать, читайте восьмую главу (о медитации)", - пояснил Далай-лама.Он вспомнил, что недавно видел по телевизору "проповедников, которые звонили в колокольчики, играли на барабанчиках, совершали ритуалы и рассказывали истории". "Но они говорили о лишь внешних проявлениях буддизма. Они не упоминали о том, что тибетский буддизм служит продолжением традиции Наланды (известного древнеиндийского монастыря-университета – ред.) и что в Тибете, чтобы стать буддийским ученым-философом (геше), нужно было изучать буддийские учения на протяжении 30 лет. Сегодня в тибетских монастырях в Индии монахи учатся свыше 20 лет. Порой складывается впечатление, будто все эти внешние ритуалы выполняются для того, чтобы раздобыть средства к существованию", - добавил Далай-лама.Он приободрил всех, чья практика не соответствует "на все сто процентов" тому, о чем говорил Шантидева. "Если вы все равно стараетесь практиковать как можно лучше, значит, вы идете в верном направлении. Практикуя в соответствии с этим сочинением, я смог на самом деле изменить свой ум", - заключил буддийский духовный лидер.
https://ria.ru/20201105/buddizm-1583235200.html
https://ria.ru/20201106/khram-1583394488.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), тибет, индия
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама
назвал книгу, которую считает "лучшим учителем и духовным другом", способным избавить от страха, гнева, зависти и кардинально изменить ум. Это "Путь бодхисаттвы" древнеиндийского буддийского философа Шантидевы, заявил он в пятницу на онлайн-учениях для россиян.
"Чтобы практиковать буддизм, не обязательно опираться на какого-то учителя и получать от него посвящение... Очень важно изучать буддийские трактаты. Сочинение индийского философа VIII века Шантидевы "Бодхичарья-аватара" ("Путь бодхисаттвы" - устремленного к пробуждению ради блага всех живых существ – ред.) - руководство к пониманию того, что себялюбие служит причиной всех недостатков и пороков, что полезно заботиться о других и зарождать бодхичитту (устремление к просветлению на благо всем – ред.). Шантидева объясняет нам, как это делать", - сказал Далай-лама.
По словам Далай-ламы, среди всех томов в буддийском каноне нет ни одного сочинения, который превосходил бы по своей важности "Бодхичарья-аватару". "Это лучший текст. Поэтому вы можете считать "Бодхичарья-аватару" своим учителем, своим духовным другом", - призвал лидер тибетского буддизма.
Отвечая на вопросы российских буддистов, он отметил, что "Путь бодхисаттвы" переведен и издан на русском языке. И посоветовал постоянно держать эту книгу рядом с собой, время от времени читать и размышлять над смыслом. "Например, если вы гневаетесь, то вспомните шестую главу этого текста (о терпении). Если в вашем уме появляется страх, зависть, стремление конкурировать, читайте восьмую главу (о медитации)", - пояснил Далай-лама.
Он вспомнил, что недавно видел по телевизору "проповедников, которые звонили в колокольчики, играли на барабанчиках, совершали ритуалы и рассказывали истории". "Но они говорили о лишь внешних проявлениях буддизма. Они не упоминали о том, что тибетский буддизм служит продолжением традиции Наланды (известного древнеиндийского монастыря-университета – ред.) и что в Тибете
, чтобы стать буддийским ученым-философом (геше), нужно было изучать буддийские учения на протяжении 30 лет. Сегодня в тибетских монастырях в Индии
монахи учатся свыше 20 лет. Порой складывается впечатление, будто все эти внешние ритуалы выполняются для того, чтобы раздобыть средства к существованию", - добавил Далай-лама.
Он приободрил всех, чья практика не соответствует "на все сто процентов" тому, о чем говорил Шантидева. "Если вы все равно стараетесь практиковать как можно лучше, значит, вы идете в верном направлении. Практикуя в соответствии с этим сочинением, я смог на самом деле изменить свой ум", - заключил буддийский духовный лидер.