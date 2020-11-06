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https://ria.ru/20201106/klip-1583372539.html
Little Big признались в ненависти к 2020 году в новом клипе
Little Big признались в ненависти к 2020 году в новом клипе
Российская группа Little Big выпустила новый клип на композицию "SMD2020", в которой они выразили недовольство происходящими в этом году событиями. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:43
2020-11-06T15:20
коронавирус covid-19
александр гудков
the hatters
россия
little big
гарик харламов (игорь)
санкт-петербург
культура
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российская группа Little Big выпустила новый клип на композицию "SMD2020", в которой они выразили недовольство происходящими в этом году событиями.В ролике также снялись Гарик Харламов, Данила Поперечный, Александр Гудков и участники группы The Hatters — Юрий и Анна Музыченко.По сюжету компания встречает Новый год. Некоторые получают подарки: в коробках "находятся" извержения вулкана и лесные пожары.На одном из блюд лежит летучая мышь, а на елке висят игрушки в форме коронавируса.Клип заканчивается словами "Never forget 2020. Never repeat 2020" — "Никогда не забудем 2020. Никогда не повторим 2020".Little Big — русская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Коллектив в этом году должен был представлять Россию на Евровидении, однако конкурс отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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коронавирус covid-19, александр гудков, the hatters, россия, little big, гарик харламов (игорь), санкт-петербург

Little Big признались в ненависти к 2020 году в новом клипе

14:43 06.11.2020 (обновлено: 15:20 06.11.2020)
 
© @Little Big/YouTubeLittle Big - "SMD2020"
Little Big - SMD2020 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© @Little Big/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российская группа Little Big выпустила новый клип на композицию "SMD2020", в которой они выразили недовольство происходящими в этом году событиями.
В ролике также снялись Гарик Харламов, Данила Поперечный, Александр Гудков и участники группы The Hatters — Юрий и Анна Музыченко.
По сюжету компания встречает Новый год. Некоторые получают подарки: в коробках "находятся" извержения вулкана и лесные пожары.
На одном из блюд лежит летучая мышь, а на елке висят игрушки в форме коронавируса.
Клип заканчивается словами "Never forget 2020. Never repeat 2020" — "Никогда не забудем 2020. Никогда не повторим 2020".
Little Big — русская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Коллектив в этом году должен был представлять Россию на Евровидении, однако конкурс отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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КультураКоронавирус COVID-19Александр ГудковThe HattersРоссияLittle BigГарик Харламов (Игорь)Санкт-Петербург
 
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