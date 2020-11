https://ria.ru/20201106/klip-1583372539.html

Little Big признались в ненависти к 2020 году в новом клипе

Российская группа Little Big выпустила новый клип на композицию "SMD2020", в которой они выразили недовольство происходящими в этом году событиями. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:43

2020-11-06T14:43

2020-11-06T15:20

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583371490_451:0:4092:2048_1400x0_80_0_0_d240be352170ed4ada8e67ba3b0b1016.jpg

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российская группа Little Big выпустила новый клип на композицию "SMD2020", в которой они выразили недовольство происходящими в этом году событиями.В ролике также снялись Гарик Харламов, Данила Поперечный, Александр Гудков и участники группы The Hatters — Юрий и Анна Музыченко.По сюжету компания встречает Новый год. Некоторые получают подарки: в коробках "находятся" извержения вулкана и лесные пожары.На одном из блюд лежит летучая мышь, а на елке висят игрушки в форме коронавируса.Клип заканчивается словами "Never forget 2020. Never repeat 2020" — "Никогда не забудем 2020. Никогда не повторим 2020".Little Big — русская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Коллектив в этом году должен был представлять Россию на Евровидении, однако конкурс отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции.

2020

Новости

