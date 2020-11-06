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В Москве лишили лицензии клинику, где умерли несколько пациентов
В Москве лишили лицензии клинику, где умерли несколько пациентов
Росздравнадзор по Москве и области лишил лицензии "Научно-практический центр хирургии и гинекологии", где умерли несколько пациентов, после выявленных нарушений РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T10:36
2020-11-06T10:36
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор по Москве и области лишил лицензии "Научно-практический центр хирургии и гинекологии", где умерли несколько пациентов, после выявленных нарушений в работе и жалоб на вред жизни и здоровью, сообщает пресс-служба ведомства."Росздравнадзор лишил лицензии клинику, где скончались несколько пациентов. В территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области поступило несколько обращений граждан по вопросам причинения вреда жизни и здоровью граждан вследствие ненадлежащей организации оказания медицинской помощи в ООО "Научно-практический центр хирургии и гинекологии". Согласно сведениям, содержащимся в обращениях граждан, в клинике также оказывали психологическое давление на родственников пациентов в целях получения дополнительных денежных средств", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по сведениям одного из заявителей, родственников пациентов просили оплачивать лечение переводом не на расчетный счет клиники, а на личную банковскую карту одного из сотрудников, наибольшая сумма денег, которая была переведена таким образом, согласно обращениям, - более 800 тысяч рублей."Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области в отношении ООО "Научно-практический центр хирургии и гинекологии" проведены контрольно-надзорные мероприятия, по итогам которых выявлены грубые нарушения лицензионных требований, в том числе в части оснащения анестезиологии и реанимации. В целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан помещения отделения были опечатаны, был введён временный запрет на оказание медицинской помощи по профилю "Анестезиология и реаниматология", - говорится в сообщении.Отмечается, что организация привлечена к административной ответственности за грубые нарушения лицензионных требований по статье 14.1 КоАП РФ, в Арбитражный суд Москвы направлен иск об аннулировании лицензии у организации."Пятого ноября решением суда по заявлению территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность ООО "Научно-практический центр хирургии и гинекологии" аннулированы. Решение суда еще не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201030/skoraya-1582237043.html
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, происшествия

В Москве лишили лицензии клинику, где умерли несколько пациентов

10:36 06.11.2020
 
© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор по Москве и области лишил лицензии "Научно-практический центр хирургии и гинекологии", где умерли несколько пациентов, после выявленных нарушений в работе и жалоб на вред жизни и здоровью, сообщает пресс-служба ведомства.
"Росздравнадзор лишил лицензии клинику, где скончались несколько пациентов. В территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области поступило несколько обращений граждан по вопросам причинения вреда жизни и здоровью граждан вследствие ненадлежащей организации оказания медицинской помощи в ООО "Научно-практический центр хирургии и гинекологии". Согласно сведениям, содержащимся в обращениях граждан, в клинике также оказывали психологическое давление на родственников пациентов в целях получения дополнительных денежных средств", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что, по сведениям одного из заявителей, родственников пациентов просили оплачивать лечение переводом не на расчетный счет клиники, а на личную банковскую карту одного из сотрудников, наибольшая сумма денег, которая была переведена таким образом, согласно обращениям, - более 800 тысяч рублей.
"Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области в отношении ООО "Научно-практический центр хирургии и гинекологии" проведены контрольно-надзорные мероприятия, по итогам которых выявлены грубые нарушения лицензионных требований, в том числе в части оснащения анестезиологии и реанимации. В целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан помещения отделения были опечатаны, был введён временный запрет на оказание медицинской помощи по профилю "Анестезиология и реаниматология", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что организация привлечена к административной ответственности за грубые нарушения лицензионных требований по статье 14.1 КоАП РФ, в Арбитражный суд Москвы направлен иск об аннулировании лицензии у организации.
"Пятого ноября решением суда по заявлению территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность ООО "Научно-практический центр хирургии и гинекологии" аннулированы. Решение суда еще не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)МоскваПроисшествия
 
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