https://ria.ru/20201106/klinika-1583321512.html

В Москве лишили лицензии клинику, где умерли несколько пациентов

В Москве лишили лицензии клинику, где умерли несколько пациентов

Росздравнадзор по Москве и области лишил лицензии "Научно-практический центр хирургии и гинекологии", где умерли несколько пациентов, после выявленных нарушений РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T10:36

2020-11-06T10:36

2020-11-06T10:36

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор по Москве и области лишил лицензии "Научно-практический центр хирургии и гинекологии", где умерли несколько пациентов, после выявленных нарушений в работе и жалоб на вред жизни и здоровью, сообщает пресс-служба ведомства."Росздравнадзор лишил лицензии клинику, где скончались несколько пациентов. В территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области поступило несколько обращений граждан по вопросам причинения вреда жизни и здоровью граждан вследствие ненадлежащей организации оказания медицинской помощи в ООО "Научно-практический центр хирургии и гинекологии". Согласно сведениям, содержащимся в обращениях граждан, в клинике также оказывали психологическое давление на родственников пациентов в целях получения дополнительных денежных средств", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по сведениям одного из заявителей, родственников пациентов просили оплачивать лечение переводом не на расчетный счет клиники, а на личную банковскую карту одного из сотрудников, наибольшая сумма денег, которая была переведена таким образом, согласно обращениям, - более 800 тысяч рублей."Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области в отношении ООО "Научно-практический центр хирургии и гинекологии" проведены контрольно-надзорные мероприятия, по итогам которых выявлены грубые нарушения лицензионных требований, в том числе в части оснащения анестезиологии и реанимации. В целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан помещения отделения были опечатаны, был введён временный запрет на оказание медицинской помощи по профилю "Анестезиология и реаниматология", - говорится в сообщении.Отмечается, что организация привлечена к административной ответственности за грубые нарушения лицензионных требований по статье 14.1 КоАП РФ, в Арбитражный суд Москвы направлен иск об аннулировании лицензии у организации."Пятого ноября решением суда по заявлению территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность ООО "Научно-практический центр хирургии и гинекологии" аннулированы. Решение суда еще не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201030/skoraya-1582237043.html

https://ria.ru/20200318/1568745978.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, происшествия