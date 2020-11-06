https://ria.ru/20201106/klichko-1583402525.html
Кличко победил на выборах мэра Киева
Кличко победил на выборах мэра Киева
Действующий мэр Киева Виталий Кличко побеждает на местных выборах, заявила глава городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:38
2020-11-06T16:38
2020-11-06T17:18
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КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Действующий мэр Киева Виталий Кличко побеждает на местных выборах, заявила глава городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова.По ее словам, за Кличко проголосовал 365 161 избиратель, то есть 50,52 процента. Таким образом, второй тур выборов мэра столицы Украины не потребуется.Выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября, их результаты должны быть подведены до 6 ноября. За день до выборов Кличко сообщил, что заразился коронавирусом, и ушел на самоизоляцию. На этой неделе он вернулся к работе.Мэра Киева избирают на пять лет. Кличко занял этот пост в 2014 году, победив на внеочередных выборах, а год спустя его переизбрали.
https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий кличко, киев, украина, в мире