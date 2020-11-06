Володин назвал Жванецкого классиком отечественной сатиры
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПисатель-сатирик Михаил Жванецкий на записи программы "Дежурный по стране" для эфира телеканала "Россия"
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Михаила Жванецкого, заявив, что он был признанным классиком отечественной сатиры.
Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.
Вчера, 18:22КультураЛюбимый одессит: скончался Михаил ЖванецкийНа 87 году жизни не стало писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Автор более чем десятка книг, лауреат многих премий, народный артист России и Украины. Он запомнится поклонникам своими блистательными монологами, точно передающими жизнь, а иногда и предугадывающими ее.
"Выражаю искренние соболезнования родным, коллегам и многочисленным поклонникам Михаила Михайловича Жванецкого. Михаил Михайлович - признанный классик отечественной сатиры. Монологи в его исполнении были яркими, заставляли задуматься. Искрометный юмор, особая ирония и глубина - он говорил просто о сложном. Неудивительно, что многие его фразы стали крылатыми. Светлая память", - сказал Володин, которого цитирует сайт Думы.