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Обвиняемый в подготовке взрыва на концерте Киркорова даст показания
Обвиняемый в подготовке взрыва на концерте Киркорова даст показания
Подсудимый по делу о подготовке взрыва на концерте певца Филиппа Киркорова в Махачкале в мае 2017 года решил дать показания в Южном окружном военном суде,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T09:47
2020-11-06T09:47
исламское государство
магомедсалам магомедов
максим галкин
филипп киркоров
махачкала
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Подсудимый по делу о подготовке взрыва на концерте певца Филиппа Киркорова в Махачкале в мае 2017 года решил дать показания в Южном окружном военном суде, сообщил РИА Новости представитель суда.По делу проходят Хидирнеби Казуев, Габибулы Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов, обвиняемые в зависимости от роли каждого в организации либо участии в террористическом сообществе и незаконном вооруженном формировании, ношении взрывчатых устройств, прохождении обучения для террористической деятельности, участии в деятельности террористической организации, приготовлении к теракту, содействии террористической деятельности.В начале ноября Южный окружной военный суд приступил к прениям по делу. Гособвинитель в ходе выступления просил суд назначить Казуеву 20 лет, Ибрагимову 18 лет, Магомедову 11 лет, Халдузову 19 лет строгого режима.Согласно материалам дела, Казуев, присягнувший главарю организации "Исламское государство*", утверждает, что планировал не теракт, а убийство Киркорова, которое ему якобы заказал артист Максим Галкин за 2 миллиона рублей.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201105/terrorist-1583247487.html
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исламское государство, магомедсалам магомедов, максим галкин, филипп киркоров, махачкала, происшествия

Обвиняемый в подготовке взрыва на концерте Киркорова даст показания

09:47 06.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Подсудимый по делу о подготовке взрыва на концерте певца Филиппа Киркорова в Махачкале в мае 2017 года решил дать показания в Южном окружном военном суде, сообщил РИА Новости представитель суда.
По делу проходят Хидирнеби Казуев, Габибулы Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов, обвиняемые в зависимости от роли каждого в организации либо участии в террористическом сообществе и незаконном вооруженном формировании, ношении взрывчатых устройств, прохождении обучения для террористической деятельности, участии в деятельности террористической организации, приготовлении к теракту, содействии террористической деятельности.
Сотрудники полиции на пропускном пункте Ледра в Никосии - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 18:53
В Греции арестовали одного из главарей ИГ*
В начале ноября Южный окружной военный суд приступил к прениям по делу. Гособвинитель в ходе выступления просил суд назначить Казуеву 20 лет, Ибрагимову 18 лет, Магомедову 11 лет, Халдузову 19 лет строгого режима.
"В ходе второго заседания, на котором должны были продолжиться прения сторон и выступить сторона защиты, подсудимый Казуев заявил, что будет давать показания", - сказал собеседник агентства, уточнив, что ранее он отказывался. "Заседание назначено на 9 ноября, 14.30 мск", - добавил представитель суда.
Согласно материалам дела, Казуев, присягнувший главарю организации "Исламское государство*", утверждает, что планировал не теракт, а убийство Киркорова, которое ему якобы заказал артист Максим Галкин за 2 миллиона рублей.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Исламское государствоМагомедсалам МагомедовМаксим ГалкинФилипп КиркоровМахачкалаПроисшествия
 
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