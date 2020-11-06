https://ria.ru/20201106/kirkorov-1583314472.html

Обвиняемый в подготовке взрыва на концерте Киркорова даст показания

Обвиняемый в подготовке взрыва на концерте Киркорова даст показания

Подсудимый по делу о подготовке взрыва на концерте певца Филиппа Киркорова в Махачкале в мае 2017 года решил дать показания в Южном окружном военном суде,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T09:47

2020-11-06T09:47

2020-11-06T09:47

исламское государство

магомедсалам магомедов

максим галкин

филипп киркоров

махачкала

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Подсудимый по делу о подготовке взрыва на концерте певца Филиппа Киркорова в Махачкале в мае 2017 года решил дать показания в Южном окружном военном суде, сообщил РИА Новости представитель суда.По делу проходят Хидирнеби Казуев, Габибулы Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов, обвиняемые в зависимости от роли каждого в организации либо участии в террористическом сообществе и незаконном вооруженном формировании, ношении взрывчатых устройств, прохождении обучения для террористической деятельности, участии в деятельности террористической организации, приготовлении к теракту, содействии террористической деятельности.В начале ноября Южный окружной военный суд приступил к прениям по делу. Гособвинитель в ходе выступления просил суд назначить Казуеву 20 лет, Ибрагимову 18 лет, Магомедову 11 лет, Халдузову 19 лет строгого режима.Согласно материалам дела, Казуев, присягнувший главарю организации "Исламское государство*", утверждает, что планировал не теракт, а убийство Киркорова, которое ему якобы заказал артист Максим Галкин за 2 миллиона рублей.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201105/terrorist-1583247487.html

махачкала

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, магомедсалам магомедов, максим галкин, филипп киркоров, махачкала, происшествия