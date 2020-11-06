Обвиняемый в подготовке взрыва на концерте Киркорова даст показания
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Подсудимый по делу о подготовке взрыва на концерте певца Филиппа Киркорова в Махачкале в мае 2017 года решил дать показания в Южном окружном военном суде, сообщил РИА Новости представитель суда.
По делу проходят Хидирнеби Казуев, Габибулы Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов, обвиняемые в зависимости от роли каждого в организации либо участии в террористическом сообществе и незаконном вооруженном формировании, ношении взрывчатых устройств, прохождении обучения для террористической деятельности, участии в деятельности террористической организации, приготовлении к теракту, содействии террористической деятельности.
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В начале ноября Южный окружной военный суд приступил к прениям по делу. Гособвинитель в ходе выступления просил суд назначить Казуеву 20 лет, Ибрагимову 18 лет, Магомедову 11 лет, Халдузову 19 лет строгого режима.
"В ходе второго заседания, на котором должны были продолжиться прения сторон и выступить сторона защиты, подсудимый Казуев заявил, что будет давать показания", - сказал собеседник агентства, уточнив, что ранее он отказывался. "Заседание назначено на 9 ноября, 14.30 мск", - добавил представитель суда.
Согласно материалам дела, Казуев, присягнувший главарю организации "Исламское государство*", утверждает, что планировал не теракт, а убийство Киркорова, которое ему якобы заказал артист Максим Галкин за 2 миллиона рублей.
* Террористическая организация, запрещенная в России