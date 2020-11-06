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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201106/karabakh-1583434636.html
В Карабах отправилась первая группа добровольцев из Абхазии
В Карабах отправилась первая группа добровольцев из Абхазии
Первая группа абхазских добровольцев отправилась в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, заявил на своей странице в Facebook помощник президента Абхазии... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:26
2020-11-06T18:26
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
абхазия
азербайджан
армения
в мире
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СУХУМ, 6 ноя – РИА Новости. Первая группа абхазских добровольцев отправилась в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, заявил на своей странице в Facebook помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба.К тексту об отъезде Авидзба опубликовал фотографии, снятые в Сочинском аэропорту, на которых изображены 23 человека, включая самого Авидзбу и главу Армянской общины Галуста Трапизоняна, который является ветераном грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и Героем Абхазии."Каждый этнический армянин имеет право защищать свою Родину! Поэтому первая ласточка! Добровольцы из Абхазии! Группа "Амшель"! Ангела Хранителя каждому. Аиааира (победа - абх.)!!!" - говорится в тексте помощника президента.Авидзба является участником боевых действий в Донбассе с 2014 года. Он создал и был командиром интернационального отряда "Пятнашка". Участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в районе Дебальцево и в донецком аэропорту.Ранее Армянская община Абхазии обращалась с призывом к России об урегулировании конфликта в Карабахе.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
нагорно-карабахская республика
абхазия
азербайджан
армения
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РИА Новости
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нагорно-карабахская республика, абхазия, азербайджан, армения, в мире

В Карабах отправилась первая группа добровольцев из Абхазии

18:26 06.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженные люди возле дома, поврежденного в результате обстрела Степанакерта
Вооруженные люди возле дома, поврежденного в результате обстрела Степанакерта - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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СУХУМ, 6 ноя – РИА Новости. Первая группа абхазских добровольцев отправилась в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, заявил на своей странице в Facebook помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба.
К тексту об отъезде Авидзба опубликовал фотографии, снятые в Сочинском аэропорту, на которых изображены 23 человека, включая самого Авидзбу и главу Армянской общины Галуста Трапизоняна, который является ветераном грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и Героем Абхазии.
"Каждый этнический армянин имеет право защищать свою Родину! Поэтому первая ласточка! Добровольцы из Абхазии! Группа "Амшель"! Ангела Хранителя каждому. Аиааира (победа - абх.)!!!" - говорится в тексте помощника президента.
Авидзба является участником боевых действий в Донбассе с 2014 года. Он создал и был командиром интернационального отряда "Пятнашка". Участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в районе Дебальцево и в донецком аэропорту.

Каждый Этнический Арменин имеет права защищать свою родину !!!! Поэтому первая ласточка !!!! Добровольцы из Абхазии , группа Амшен !!!! Ангела Хранителя каждому , Аиааира !!!!

Опубликовано Ахрой Авидзбой Пятница, 6 ноября 2020 г.
Ранее Армянская община Абхазии обращалась с призывом к России об урегулировании конфликта в Карабахе.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАбхазияАзербайджанАрменияВ мире
 
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