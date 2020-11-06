https://ria.ru/20201106/kapital-1583311961.html
Минтруд заявил о планах повышать материнский капитал каждый год
Минтруд заявил о планах повышать материнский капитал каждый год
Материнский капитал планируется повышать каждый год, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T09:33
2020-11-06T09:33
2020-11-06T09:33
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582656872_0:0:3249:1828_1400x0_80_0_0_286d7f7ed75feae9b299b3216e097438.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Материнский капитал планируется повышать каждый год, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина.Она напомнила, что размер материнского капитала составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка, увеличен до 616 тысяч рублей на второго.Баталина уточнила, что за все время действия программы сертификаты получили уже более 10 миллионов семей, а 8 миллионов воспользовались ими.
https://realty.ria.ru/20201012/matkapital-1579411196.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582656872_439:0:3130:2018_1400x0_80_0_0_ab36f9a0ad19f8087bcc28a8777a0cf5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество