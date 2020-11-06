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Минтруд заявил о планах повышать материнский капитал каждый год
Минтруд заявил о планах повышать материнский капитал каждый год
Материнский капитал планируется повышать каждый год, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T09:33
2020-11-06T09:33
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Материнский капитал планируется повышать каждый год, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина.Она напомнила, что размер материнского капитала составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка, увеличен до 616 тысяч рублей на второго.Баталина уточнила, что за все время действия программы сертификаты получили уже более 10 миллионов семей, а 8 миллионов воспользовались ими.
https://realty.ria.ru/20201012/matkapital-1579411196.html
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд заявил о планах повышать материнский капитал каждый год

09:33 06.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЖенщина с детской коляской гуляет в сквере на Ленинском проспекте в Москве
Женщина с детской коляской гуляет в сквере на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Материнский капитал планируется повышать каждый год, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина.
Она напомнила, что размер материнского капитала составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка, увеличен до 616 тысяч рублей на второго.
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 14:17
Деньги с подвохом: самые наболевшие вопросы про материнский капитал
"В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год", - сказала она на XI Всероссийском форуме "Вместе - ради детей! Ключевые программы партнерства" в МИА "Россия сегодня".
Баталина уточнила, что за все время действия программы сертификаты получили уже более 10 миллионов семей, а 8 миллионов воспользовались ими.
 
Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
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