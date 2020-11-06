https://ria.ru/20201106/kapital-1583311961.html

Минтруд заявил о планах повышать материнский капитал каждый год

Минтруд заявил о планах повышать материнский капитал каждый год

Материнский капитал планируется повышать каждый год, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T09:33

2020-11-06T09:33

2020-11-06T09:33

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Материнский капитал планируется повышать каждый год, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина.Она напомнила, что размер материнского капитала составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка, увеличен до 616 тысяч рублей на второго.Баталина уточнила, что за все время действия программы сертификаты получили уже более 10 миллионов семей, а 8 миллионов воспользовались ими.

https://realty.ria.ru/20201012/matkapital-1579411196.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество