В Республике Алтай продлили каникулы для младшеклассников из-за COVID-19
БАРНАУЛ, 6 ноя - РИА Новости. Каникулы продлили на неделю для младшеклассников Республики Алтай, ученики 5-10 классов будут учиться следующую неделю дистанционно, в школы с ближайшего понедельника выйдут только одиннадцатиклассники, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Решением оперштаба в календарные учебные графики первой недели второй четверти учебного года внесены изменения. Для учеников 1-4 классов осенние каникулы продлеваются до 15 ноября включительно. Для учеников 5-10 классов образовательный процесс с 9 по 14 ноября будет организован в дистанционном формате. Для 11 классов, в которых уже началась подготовка к Единому государственному экзамену, учебный график останется без изменений, дети будут посещать школы в очной форме", - говорится в сообщении.
В то же время в Чойском, Чемальском, Турочакском и Усть-Коксинском районах, где ситуация с распространением коронавируса наиболее стабильна, все школы с 9 ноября начнут работу в очном формате. Исключение – школы в сёлах Усть-Кокса и Верх-Уймон, где до 12 ноября образовательный процесс продлится дистанционно.
За минувшие сутки в регионе выявлено 107 новых случаев коронавируса, за весь период лабораторно подтверждено 8545 замороженных. Выздоровели 5813 пациентов, из них за последние сутки – 127. В регионе зарегистрировано 67 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 61 – от COVID-19, шесть – от иных причин.
При этом, как отметили на заседании оперштаба, общее количество выявленных заражений за прошедшую неделю снизилось на 7%, в то же время растет количество зарегистрированных случаев в Горно-Алтайске и Майминском районе, увеличивается процент летальности.
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