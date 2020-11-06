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https://ria.ru/20201106/kanikuly-1583459220.html
В Республике Алтай продлили каникулы для младшеклассников из-за COVID-19
В Республике Алтай продлили каникулы для младшеклассников из-за COVID-19
Каникулы продлили на неделю для младшеклассников Республики Алтай, ученики 5-10 классов будут учиться следующую неделю дистанционно, в школы с ближайшего... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T20:56
2020-11-06T20:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика алтай
общество
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БАРНАУЛ, 6 ноя - РИА Новости. Каникулы продлили на неделю для младшеклассников Республики Алтай, ученики 5-10 классов будут учиться следующую неделю дистанционно, в школы с ближайшего понедельника выйдут только одиннадцатиклассники, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Решением оперштаба в календарные учебные графики первой недели второй четверти учебного года внесены изменения. Для учеников 1-4 классов осенние каникулы продлеваются до 15 ноября включительно. Для учеников 5-10 классов образовательный процесс с 9 по 14 ноября будет организован в дистанционном формате. Для 11 классов, в которых уже началась подготовка к Единому государственному экзамену, учебный график останется без изменений, дети будут посещать школы в очной форме", - говорится в сообщении.В то же время в Чойском, Чемальском, Турочакском и Усть-Коксинском районах, где ситуация с распространением коронавируса наиболее стабильна, все школы с 9 ноября начнут работу в очном формате. Исключение – школы в сёлах Усть-Кокса и Верх-Уймон, где до 12 ноября образовательный процесс продлится дистанционно.За минувшие сутки в регионе выявлено 107 новых случаев коронавируса, за весь период лабораторно подтверждено 8545 замороженных. Выздоровели 5813 пациентов, из них за последние сутки – 127. В регионе зарегистрировано 67 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 61 – от COVID-19, шесть – от иных причин.При этом, как отметили на заседании оперштаба, общее количество выявленных заражений за прошедшую неделю снизилось на 7%, в то же время растет количество зарегистрированных случаев в Горно-Алтайске и Майминском районе, увеличивается процент летальности. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583449931.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика алтай, общество

В Республике Алтай продлили каникулы для младшеклассников из-за COVID-19

20:56 06.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДезинфекция класса школы
Дезинфекция класса школы - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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БАРНАУЛ, 6 ноя - РИА Новости. Каникулы продлили на неделю для младшеклассников Республики Алтай, ученики 5-10 классов будут учиться следующую неделю дистанционно, в школы с ближайшего понедельника выйдут только одиннадцатиклассники, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Решением оперштаба в календарные учебные графики первой недели второй четверти учебного года внесены изменения. Для учеников 1-4 классов осенние каникулы продлеваются до 15 ноября включительно. Для учеников 5-10 классов образовательный процесс с 9 по 14 ноября будет организован в дистанционном формате. Для 11 классов, в которых уже началась подготовка к Единому государственному экзамену, учебный график останется без изменений, дети будут посещать школы в очной форме", - говорится в сообщении.
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В то же время в Чойском, Чемальском, Турочакском и Усть-Коксинском районах, где ситуация с распространением коронавируса наиболее стабильна, все школы с 9 ноября начнут работу в очном формате. Исключение – школы в сёлах Усть-Кокса и Верх-Уймон, где до 12 ноября образовательный процесс продлится дистанционно.
За минувшие сутки в регионе выявлено 107 новых случаев коронавируса, за весь период лабораторно подтверждено 8545 замороженных. Выздоровели 5813 пациентов, из них за последние сутки – 127. В регионе зарегистрировано 67 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 61 – от COVID-19, шесть – от иных причин.
При этом, как отметили на заседании оперштаба, общее количество выявленных заражений за прошедшую неделю снизилось на 7%, в то же время растет количество зарегистрированных случаев в Горно-Алтайске и Майминском районе, увеличивается процент летальности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика АлтайОбщество
 
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