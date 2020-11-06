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В Забайкалье продлили каникулы и частично перевели школы на дистанционку
В Забайкалье продлили каникулы и частично перевели школы на дистанционку
Глава Забайкальского края Александр Осипов продлил каникулы для младших классов и перевел часть учеников на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T05:44
2020-11-06T05:44
александр осипов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
читинский район
забайкальский край
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КРАСНОЯРСК, 6 ноя - РИА Новости. Глава Забайкальского края Александр Осипов продлил каникулы для младших классов и перевел часть учеников на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба правительства региона.В пресс-службе пояснили, что для 1-5-х классов каникулы объявлены с 9 по 15 ноября, для 6-11-х классов - установлен дистанционный режим. С 16 по 22 ноября вводится дистанционный режим для всех классов. Новый режим вводится, где обстановка вызывает опасения, в частности в Чите и Читинском районе новый режим вводится во всех школах.В региональном главке Роспотребнадзора сообщили, что увеличение каникул с 26 октября по 8 ноября уже дало снижение количества заболевших коронавирусной инфекцией в возрастной группе школьников. Продление каникул и дистанционное обучение позволит избежать дополнительной перегрузки системы здравоохранения. Кроме того, многие учителя школ относятся к старшей возрастной категории, где высокие риски заражения.По информации краевого правительства, с начала пандемии в регионе выявлено 13 210 случаев заболевания коронавирусом, за сутки зафиксировано 243 новых случая, что является рекордом для края.
https://ria.ru/20201105/shkola-1583272431.html
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александр осипов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), читинский район, забайкальский край, чита, общество

В Забайкалье продлили каникулы и частично перевели школы на дистанционку

05:44 06.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШкольник на дистанционке
Школьник на дистанционке - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КРАСНОЯРСК, 6 ноя - РИА Новости. Глава Забайкальского края Александр Осипов продлил каникулы для младших классов и перевел часть учеников на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Забайкальского края Александр Осипов продлевает каникулы для младших классов и переводит часть обучающихся на дистанционный режим после завершения каникул. Решение будет действовать в отношении школьников, которые проходят обучение в 14 из 35 территорий Забайкалья - там, где в настоящее время отмечался существенный рост заболеваний", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что для 1-5-х классов каникулы объявлены с 9 по 15 ноября, для 6-11-х классов - установлен дистанционный режим. С 16 по 22 ноября вводится дистанционный режим для всех классов. Новый режим вводится, где обстановка вызывает опасения, в частности в Чите и Читинском районе новый режим вводится во всех школах.
В региональном главке Роспотребнадзора сообщили, что увеличение каникул с 26 октября по 8 ноября уже дало снижение количества заболевших коронавирусной инфекцией в возрастной группе школьников. Продление каникул и дистанционное обучение позволит избежать дополнительной перегрузки системы здравоохранения. Кроме того, многие учителя школ относятся к старшей возрастной категории, где высокие риски заражения.
По информации краевого правительства, с начала пандемии в регионе выявлено 13 210 случаев заболевания коронавирусом, за сутки зафиксировано 243 новых случая, что является рекордом для края.
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Александр ОсиповФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Читинский районЗабайкальский крайЧитаОбщество
 
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