https://ria.ru/20201106/kanikuly-1583298637.html

В Забайкалье продлили каникулы и частично перевели школы на дистанционку

В Забайкалье продлили каникулы и частично перевели школы на дистанционку

Глава Забайкальского края Александр Осипов продлил каникулы для младших классов и перевел часть учеников на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T05:44

2020-11-06T05:44

2020-11-06T05:44

александр осипов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

читинский район

забайкальский край

чита

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581941672_259:769:2532:2048_1400x0_80_0_0_38ebb63179a024f1a02085d2eb620835.jpg

КРАСНОЯРСК, 6 ноя - РИА Новости. Глава Забайкальского края Александр Осипов продлил каникулы для младших классов и перевел часть учеников на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба правительства региона.В пресс-службе пояснили, что для 1-5-х классов каникулы объявлены с 9 по 15 ноября, для 6-11-х классов - установлен дистанционный режим. С 16 по 22 ноября вводится дистанционный режим для всех классов. Новый режим вводится, где обстановка вызывает опасения, в частности в Чите и Читинском районе новый режим вводится во всех школах.В региональном главке Роспотребнадзора сообщили, что увеличение каникул с 26 октября по 8 ноября уже дало снижение количества заболевших коронавирусной инфекцией в возрастной группе школьников. Продление каникул и дистанционное обучение позволит избежать дополнительной перегрузки системы здравоохранения. Кроме того, многие учителя школ относятся к старшей возрастной категории, где высокие риски заражения.По информации краевого правительства, с начала пандемии в регионе выявлено 13 210 случаев заболевания коронавирусом, за сутки зафиксировано 243 новых случая, что является рекордом для края.

https://ria.ru/20201105/shkola-1583272431.html

читинский район

забайкальский край

чита

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр осипов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), читинский район, забайкальский край, чита, общество