В Забайкалье продлили каникулы и частично перевели школы на дистанционку
КРАСНОЯРСК, 6 ноя - РИА Новости. Глава Забайкальского края Александр Осипов продлил каникулы для младших классов и перевел часть учеников на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Забайкальского края Александр Осипов продлевает каникулы для младших классов и переводит часть обучающихся на дистанционный режим после завершения каникул. Решение будет действовать в отношении школьников, которые проходят обучение в 14 из 35 территорий Забайкалья - там, где в настоящее время отмечался существенный рост заболеваний", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что для 1-5-х классов каникулы объявлены с 9 по 15 ноября, для 6-11-х классов - установлен дистанционный режим. С 16 по 22 ноября вводится дистанционный режим для всех классов. Новый режим вводится, где обстановка вызывает опасения, в частности в Чите и Читинском районе новый режим вводится во всех школах.
В региональном главке Роспотребнадзора сообщили, что увеличение каникул с 26 октября по 8 ноября уже дало снижение количества заболевших коронавирусной инфекцией в возрастной группе школьников. Продление каникул и дистанционное обучение позволит избежать дополнительной перегрузки системы здравоохранения. Кроме того, многие учителя школ относятся к старшей возрастной категории, где высокие риски заражения.
По информации краевого правительства, с начала пандемии в регионе выявлено 13 210 случаев заболевания коронавирусом, за сутки зафиксировано 243 новых случая, что является рекордом для края.