https://ria.ru/20201106/kamchatka-1583356747.html

Власти Камчатки направят полмиллиарда рублей на "мусорную реформу"

Власти Камчатки направят полмиллиарда рублей на "мусорную реформу"

На дальнейшую реализацию мусорной реформы" в Камчатском крае власти направят в следующем году 465 миллионов рублей, деньги пойдут в том числе на проектирование... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:16

2020-11-06T13:16

2020-11-06T13:16

камчатский край

мусор

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 ноя — РИА Новости. На дальнейшую реализацию мусорной реформы" в Камчатском крае власти направят в следующем году 465 миллионов рублей, деньги пойдут в том числе на проектирование и строительство новых полигонов ТКО, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы Законодательного собрания региона.По его словам, вопрос о финансировании госпрограммы "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае" рассмотрел комитет по экологии, природопользованию и аграрной политике. После обсуждения во всех профильных комитетах краевого парламента и процедуры публичных слушаний проект будет вынесен на 43-ю сессию Заксобрания. "В условиях сложного бюджета и жесткой экономии правительство края нашло возможность увеличить финансирование госпрограммы. Депутаты поддерживают это решение. По сравнению с действующим бюджетом по состоянию на октябрь текущего года, прирост финансирования составит почти 156 миллионов рублей. А в общей сложности на реализацию мероприятий программы запланировано почти 465 миллионов, в том числе на региональный проект по обращению с отходами в рамках нацпроекта "Экология" выделено 388 миллионов рублей", – сказал вице-спикер краевого парламента Роман Гранатов.По его мнению, Камчатке, с ее уникальной природой, необходим переход на современную, отвечающую требованиям законодательства систему сбора и утилизации ТКО.

https://ria.ru/20201026/podderzhka-1581617402.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мусор