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Концерн "Калашников" получил нового владельца
Концерн "Калашников" получил нового владельца
Новым собственником концерна "Калашников" стал бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников, пишет газета "Коммерсант". РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T08:00
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россия
калашников (концерн)
ростех
оружие
экономика
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Новым собственником концерна "Калашников" стал бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников, пишет газета "Коммерсант".Уточняется, что он приобрел ООО "ТКХ-Инвест", которое контролирует через АО "Транскомплектхолдинг" (ТКХ) 75 процента минус одна акция концерна.Лушников подтвердил, что действительно приобрел "Калашников" и отметил, что в рамках концерна планируется развивать направление гражданской продукции, в том числе производство электротранспорта.Остальные 25 процентов плюс одна акция концерна принадлежат "Ростеху". В госкорпорации подтвердили газете, что акцептовали сделку. При этом в "Ростехе" уточнили, что не намерены снижать свою долю, так как "Калашников" — стратегический актив.
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россия, калашников (концерн), ростех, оружие, экономика

Концерн "Калашников" получил нового владельца

08:00 06.11.2020 (обновлено: 08:01 06.11.2020)
 
© Фото предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"Концерн "Калашников" выкупит 33% акций новосибирского Института прикладной физики
Концерн Калашников выкупит 33% акций новосибирского Института прикладной физики - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Новым собственником концерна "Калашников" стал бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников, пишет газета "Коммерсант".
Уточняется, что он приобрел ООО "ТКХ-Инвест", которое контролирует через АО "Транскомплектхолдинг" (ТКХ) 75 процента минус одна акция концерна.
Лушников подтвердил, что действительно приобрел "Калашников" и отметил, что в рамках концерна планируется развивать направление гражданской продукции, в том числе производство электротранспорта.
Остальные 25 процентов плюс одна акция концерна принадлежат "Ростеху". В госкорпорации подтвердили газете, что акцептовали сделку. При этом в "Ростехе" уточнили, что не намерены снижать свою долю, так как "Калашников" — стратегический актив.
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РоссияКалашников (концерн)РостехОружиеЭкономика
 
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