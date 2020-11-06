https://ria.ru/20201106/internat-1583394721.html
В ямальском интернате для пожилых более 30 человек заболели COVID-19
В ямальском интернате для пожилых более 30 человек заболели COVID-19
Более 30 человек заразились коронавирусом в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает региональный оперативный... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:09
2020-11-06T16:09
2020-11-06T16:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 ноя - РИА Новости. Более 30 человек заразились коронавирусом в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает региональный оперативный штаб.В штабе уточнили, что по методическим рекомендациям Минздрава РФ госпитализация на основании симптоматики требовалась только шести пожилым, однако, учитывая, что речь идет о людях из группы риска, медики приняли решение поместить под круглосуточное наблюдение всех, у кого есть даже самые минимальные симптомы.Глава штаба, замгубернатора ЯНАО Татьяна Бучкова, как отмечается в сообщении, находится в Харпе.Персонал в "Мядико", согласно информации региональных властей, работает двухнедельными вахтами. Работники с положительными результатами тестов на COVID-19 изолированы по месту жительства, для работы в интернате привлечены специалисты из других городов и районов ЯНАО.По данным, опубликованным на сайте дома-интерната, в "Мядико" с 1996 года содержатся престарелые и инвалиды.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201105/temperatura-1583132628.html
https://ria.ru/20201028/simptomy-1581856052.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 ноя - РИА Новости.
Более 30 человек заразились коронавирусом в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе
, сообщает региональный оперативный штаб.
"В доме-интернате "Мядико" поселка Харп зафиксированы случаи коронавирусной инфекции среди проживающих и персонала... Госпитализировано 33 постояльца с подтвержденным заболеванием", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что по методическим рекомендациям Минздрава РФ госпитализация на основании симптоматики требовалась только шести пожилым, однако, учитывая, что речь идет о людях из группы риска, медики приняли решение поместить под круглосуточное наблюдение всех, у кого есть даже самые минимальные симптомы.
Глава штаба, замгубернатора ЯНАО Татьяна Бучкова, как отмечается в сообщении, находится в Харпе.
"Оперативно предпринят весь комплекс мер по недопущению дальнейшего распространения инфекции и развития тяжелых форм заболевания... В учреждении были усилены меры дезинфекции, разделены потоки здоровых и больных, ведется постоянное наблюдение за пациентами при участии докторов Аксарковской районной больницы", - подчеркнули в штабе.
Персонал в "Мядико", согласно информации региональных властей, работает двухнедельными вахтами. Работники с положительными результатами тестов на COVID-19 изолированы по месту жительства, для работы в интернате привлечены специалисты из других городов и районов ЯНАО.
По данным, опубликованным на сайте дома-интерната, в "Мядико" с 1996 года содержатся престарелые и инвалиды.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф