https://ria.ru/20201106/internat-1583394721.html

В ямальском интернате для пожилых более 30 человек заболели COVID-19

В ямальском интернате для пожилых более 30 человек заболели COVID-19

Более 30 человек заразились коронавирусом в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает региональный оперативный... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:09

2020-11-06T16:09

2020-11-06T16:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 ноя - РИА Новости. Более 30 человек заразились коронавирусом в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает региональный оперативный штаб.В штабе уточнили, что по методическим рекомендациям Минздрава РФ госпитализация на основании симптоматики требовалась только шести пожилым, однако, учитывая, что речь идет о людях из группы риска, медики приняли решение поместить под круглосуточное наблюдение всех, у кого есть даже самые минимальные симптомы.Глава штаба, замгубернатора ЯНАО Татьяна Бучкова, как отмечается в сообщении, находится в Харпе.Персонал в "Мядико", согласно информации региональных властей, работает двухнедельными вахтами. Работники с положительными результатами тестов на COVID-19 изолированы по месту жительства, для работы в интернате привлечены специалисты из других городов и районов ЯНАО.По данным, опубликованным на сайте дома-интерната, в "Мядико" с 1996 года содержатся престарелые и инвалиды.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201105/temperatura-1583132628.html

https://ria.ru/20201028/simptomy-1581856052.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество