https://ria.ru/20201106/imidzh-1583402394.html

Родившую ученицу попытались выгнать из школы за "испорченный имидж"

Родившую ученицу попытались выгнать из школы за "испорченный имидж"

В Якутии девятиклассницу попытались выгнать из школы после рождения ребенка. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:37

2020-11-06T16:37

2020-11-06T20:16

республика саха (якутия)

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Якутии девятиклассницу попытались выгнать из школы после рождения ребенка. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.В публикации ведомства указывается, что после родов к школьнице домой пришла классная руководительница, которая настаивала на ее переводе в вечернюю школу. Преподаватель обосновала это тем, что девочка портит заведению "статистику и репутацию".После этого отец девушки поссорился с ней, из-за чего она ушла из дома к родственникам, а мужчина начал распивать спиртные напитки. На сайте прокуратуры сообщается, что впоследствии он совершил преступное деяние и был осужден судом за хулиганство.Во время разбирательства мужчина рассказал о причинах случившегося, и суд счел поступок работников школы нарушением прав несовершеннолетней на образование и назначил служебную проверку, однако ее не провели в срок.После этого начальника районного отдела управления образования обвинили в нарушении прав ребенка и неисполнении частного постановления суда. Сейчас девятиклассница продолжает обучение в той же средней общеобразовательной школе.

https://ria.ru/20200816/1575854179.html

https://ria.ru/20190514/1553477354.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), происшествия