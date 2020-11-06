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Родившую ученицу попытались выгнать из школы за "испорченный имидж"
Родившую ученицу попытались выгнать из школы за "испорченный имидж"
В Якутии девятиклассницу попытались выгнать из школы после рождения ребенка. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:37
2020-11-06T20:16
республика саха (якутия)
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Якутии девятиклассницу попытались выгнать из школы после рождения ребенка. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.В публикации ведомства указывается, что после родов к школьнице домой пришла классная руководительница, которая настаивала на ее переводе в вечернюю школу. Преподаватель обосновала это тем, что девочка портит заведению "статистику и репутацию".После этого отец девушки поссорился с ней, из-за чего она ушла из дома к родственникам, а мужчина начал распивать спиртные напитки. На сайте прокуратуры сообщается, что впоследствии он совершил преступное деяние и был осужден судом за хулиганство.Во время разбирательства мужчина рассказал о причинах случившегося, и суд счел поступок работников школы нарушением прав несовершеннолетней на образование и назначил служебную проверку, однако ее не провели в срок.После этого начальника районного отдела управления образования обвинили в нарушении прав ребенка и неисполнении частного постановления суда. Сейчас девятиклассница продолжает обучение в той же средней общеобразовательной школе.
https://ria.ru/20200816/1575854179.html
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республика саха (якутия)
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республика саха (якутия), происшествия

Родившую ученицу попытались выгнать из школы за "испорченный имидж"

16:37 06.11.2020 (обновлено: 20:16 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкШкола
Школа - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Якутии девятиклассницу попытались выгнать из школы после рождения ребенка. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.
В публикации ведомства указывается, что после родов к школьнице домой пришла классная руководительница, которая настаивала на ее переводе в вечернюю школу. Преподаватель обосновала это тем, что девочка портит заведению "статистику и репутацию".
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После этого отец девушки поссорился с ней, из-за чего она ушла из дома к родственникам, а мужчина начал распивать спиртные напитки. На сайте прокуратуры сообщается, что впоследствии он совершил преступное деяние и был осужден судом за хулиганство.
Во время разбирательства мужчина рассказал о причинах случившегося, и суд счел поступок работников школы нарушением прав несовершеннолетней на образование и назначил служебную проверку, однако ее не провели в срок.
После этого начальника районного отдела управления образования обвинили в нарушении прав ребенка и неисполнении частного постановления суда.
Сейчас девятиклассница продолжает обучение в той же средней общеобразовательной школе.
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