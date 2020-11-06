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https://ria.ru/20201106/igry-1582903328.html
Лечиться играя: в Якутии создали платформу для реабилитации детей с ДЦП
Лечиться играя: в Якутии создали платформу для реабилитации детей с ДЦП
Разработчики из Якутии создали видеоигры для детей с ДЦП, платформа поможет с помощью смартфона развивать опорно-двигательный аппарат. Помогать реабилитации... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T08:00
2020-11-06T08:00
республика саха (якутия)
хорошие новости
хорошие новости
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Разработчики из Якутии создали видеоигры для детей с ДЦП, платформа поможет с помощью смартфона развивать опорно-двигательный аппарат. Помогать реабилитации будет специальный игровой комплект. В него входят серия развивающих видеоигр и специально разработанный крепеж для смартфона, с помощью которого осуществляется управление, сообщили в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве.Платформа призвана помочь семьям в разных точках планеты дополнить домашнюю реабилитацию, что особенно актуально во время ограничений, связанных с пандемией. Уточняется, что с помощью игр дети проходят реабилитацию, развивая опорно-двигательный аппарат, выносливость и реакцию. В процессе игрок делает множество рутинных упражнений, при этом приложение считывает различные наклоны тела.В Якутии уже 51 семья бесплатно получила комплекты для реабилитации. Игры разработаны в соответствии с международными рекомендациями для детей с ОВЗ под руководством практикующего врача-невролога, основателя проекта Николая Сыромятникова. Как отметил врач, на данный момент на территории РФ это первая общедоступная разработка, направленная на геймификацию реабилитации детей с ДЦП.Разработчиком игровой платформы выступила IT-компания из Республики Саха (Якутия) "Кинестетика" – резидент технопарка "Якутия", участник акселераторов "B8" и биомедицинского кластера инновационного центра "Сколково".
https://ria.ru/20201025/sotsializatsiya-1581074581.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
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республика саха (якутия), хорошие новости

Лечиться играя: в Якутии создали платформу для реабилитации детей с ДЦП

08:00 06.11.2020
 
© Depositphotos / ambrozinioРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Depositphotos / ambrozinio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Разработчики из Якутии создали видеоигры для детей с ДЦП, платформа поможет с помощью смартфона развивать опорно-двигательный аппарат. Помогать реабилитации будет специальный игровой комплект. В него входят серия развивающих видеоигр и специально разработанный крепеж для смартфона, с помощью которого осуществляется управление, сообщили в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве.
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Платформа призвана помочь семьям в разных точках планеты дополнить домашнюю реабилитацию, что особенно актуально во время ограничений, связанных с пандемией. Уточняется, что с помощью игр дети проходят реабилитацию, развивая опорно-двигательный аппарат, выносливость и реакцию. В процессе игрок делает множество рутинных упражнений, при этом приложение считывает различные наклоны тела.
© Фото предоставлено в пресс-центром Республики Саха (Якутия) в МосквеФрагмент видеоигры для детей с ДЦП
Фрагмент видеоигры для детей с ДЦП - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото предоставлено в пресс-центром Республики Саха (Якутия) в Москве
Фрагмент видеоигры для детей с ДЦП
В Якутии уже 51 семья бесплатно получила комплекты для реабилитации. Игры разработаны в соответствии с международными рекомендациями для детей с ОВЗ под руководством практикующего врача-невролога, основателя проекта Николая Сыромятникова. Как отметил врач, на данный момент на территории РФ это первая общедоступная разработка, направленная на геймификацию реабилитации детей с ДЦП.
"Чаще всего они либо находятся в стадии разработки и тестирования, либо используются в узком кругу – в конкретных реабилитационных центрах и медицинских учреждениях. Мы работаем над тем, чтобы в России такие инструменты распространялись как можно шире и были удобными для любой семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья", – отметил Николай Сыромятников.
Разработчиком игровой платформы выступила IT-компания из Республики Саха (Якутия) "Кинестетика" – резидент технопарка "Якутия", участник акселераторов "B8" и биомедицинского кластера инновационного центра "Сколково".
 
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