https://ria.ru/20201106/igry-1582903328.html

Лечиться играя: в Якутии создали платформу для реабилитации детей с ДЦП

Лечиться играя: в Якутии создали платформу для реабилитации детей с ДЦП

Разработчики из Якутии создали видеоигры для детей с ДЦП, платформа поможет с помощью смартфона развивать опорно-двигательный аппарат. Помогать реабилитации... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T08:00

2020-11-06T08:00

2020-11-06T08:00

республика саха (якутия)

хорошие новости

хорошие новости

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Разработчики из Якутии создали видеоигры для детей с ДЦП, платформа поможет с помощью смартфона развивать опорно-двигательный аппарат. Помогать реабилитации будет специальный игровой комплект. В него входят серия развивающих видеоигр и специально разработанный крепеж для смартфона, с помощью которого осуществляется управление, сообщили в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве.Платформа призвана помочь семьям в разных точках планеты дополнить домашнюю реабилитацию, что особенно актуально во время ограничений, связанных с пандемией. Уточняется, что с помощью игр дети проходят реабилитацию, развивая опорно-двигательный аппарат, выносливость и реакцию. В процессе игрок делает множество рутинных упражнений, при этом приложение считывает различные наклоны тела.В Якутии уже 51 семья бесплатно получила комплекты для реабилитации. Игры разработаны в соответствии с международными рекомендациями для детей с ОВЗ под руководством практикующего врача-невролога, основателя проекта Николая Сыромятникова. Как отметил врач, на данный момент на территории РФ это первая общедоступная разработка, направленная на геймификацию реабилитации детей с ДЦП.Разработчиком игровой платформы выступила IT-компания из Республики Саха (Якутия) "Кинестетика" – резидент технопарка "Якутия", участник акселераторов "B8" и биомедицинского кластера инновационного центра "Сколково".

https://ria.ru/20201025/sotsializatsiya-1581074581.html

республика саха (якутия)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), хорошие новости