https://ria.ru/20201106/gripp-1583460942.html

Попова рассказала, когда в России наступит сезон гриппа

Попова рассказала, когда в России наступит сезон гриппа

Приход гриппа в России ожидается через месяц-полтора, пока наблюдается подъем острых респираторных инфекций, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T21:11

2020-11-06T21:11

2020-11-06T21:38

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

грипп

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Приход гриппа в России ожидается через месяц-полтора, пока наблюдается подъем острых респираторных инфекций, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582465613.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп