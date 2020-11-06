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https://ria.ru/20201106/gripp-1583460942.html
Попова рассказала, когда в России наступит сезон гриппа
Попова рассказала, когда в России наступит сезон гриппа
Приход гриппа в России ожидается через месяц-полтора, пока наблюдается подъем острых респираторных инфекций, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T21:11
2020-11-06T21:38
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Приход гриппа в России ожидается через месяц-полтора, пока наблюдается подъем острых респираторных инфекций, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582465613.html
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россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп

Попова рассказала, когда в России наступит сезон гриппа

21:11 06.11.2020 (обновлено: 21:38 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Приход гриппа в России ожидается через месяц-полтора, пока наблюдается подъем острых респираторных инфекций, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня у нас подъем острых респираторных инфекций, где-то через месяц-полтора мы ждём прихода гриппа", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".

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Названы различия в передаче коронавируса и гриппа
 
РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Грипп
 
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