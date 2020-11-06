https://ria.ru/20201106/gripp-1583460942.html
Попова рассказала, когда в России наступит сезон гриппа
Попова рассказала, когда в России наступит сезон гриппа
Приход гриппа в России ожидается через месяц-полтора, пока наблюдается подъем острых респираторных инфекций, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T21:11
2020-11-06T21:11
2020-11-06T21:38
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Приход гриппа в России ожидается через месяц-полтора, пока наблюдается подъем острых респираторных инфекций, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582465613.html
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп