https://ria.ru/20201106/gripp-1583302886.html

Около 900 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа на работе

Около 900 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа на работе

Около 900 тысяч человек сделали прививки от гриппа на рабочем месте в Москве, вся информация о вакцинации отражается в электронных медкартах горожан, сообщается РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T07:43

2020-11-06T07:43

2020-11-06T07:43

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582708911_0:114:3072:1842_1400x0_80_0_0_a9110a0f7a5b5eb81477c14f2acec012.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Около 900 тысяч человек сделали прививки от гриппа на рабочем месте в Москве, вся информация о вакцинации отражается в электронных медкартах горожан, сообщается на сайте мэра столицы.Она отметила, что благодаря сервису нет необходимости заполнять документацию вручную. Это повышает эффективность работы персонала и сокращает время выполнения процедуры."Информация поступает в систему ЕМИАС и отражается в электронных медицинских картах горожан", - добавила Ракова.

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/virusy-1582468576.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество