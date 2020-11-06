Около 900 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа на работе
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Около 900 тысяч человек сделали прививки от гриппа на рабочем месте в Москве, вся информация о вакцинации отражается в электронных медкартах горожан, сообщается на сайте мэра столицы.
"Специально для удобства москвичей в столице есть возможность организовать бесплатную выездную вакцинацию для компаний и организаций ... В этом году московские врачи провели уже более 11 тысяч выездов, в рамках которых прививку сделали почти 900 тысяч человек. Кроме того, все процессы автоматизированы - специалисты фиксируют информацию о вакцинации с помощью планшета благодаря сервису "Мобильные бригады по вакцинации", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Она отметила, что благодаря сервису нет необходимости заполнять документацию вручную. Это повышает эффективность работы персонала и сокращает время выполнения процедуры.
"Информация поступает в систему ЕМИАС и отражается в электронных медицинских картах горожан", - добавила Ракова.
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