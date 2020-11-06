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Около 900 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа на работе
Около 900 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа на работе
Около 900 тысяч человек сделали прививки от гриппа на рабочем месте в Москве, вся информация о вакцинации отражается в электронных медкартах горожан, сообщается РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T07:43
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Около 900 тысяч человек сделали прививки от гриппа на рабочем месте в Москве, вся информация о вакцинации отражается в электронных медкартах горожан, сообщается на сайте мэра столицы.Она отметила, что благодаря сервису нет необходимости заполнять документацию вручную. Это повышает эффективность работы персонала и сокращает время выполнения процедуры."Информация поступает в систему ЕМИАС и отражается в электронных медицинских картах горожан", - добавила Ракова.
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москва, общество

Около 900 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа на работе

07:43 06.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в
Медсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Около 900 тысяч человек сделали прививки от гриппа на рабочем месте в Москве, вся информация о вакцинации отражается в электронных медкартах горожан, сообщается на сайте мэра столицы.
"Специально для удобства москвичей в столице есть возможность организовать бесплатную выездную вакцинацию для компаний и организаций ... В этом году московские врачи провели уже более 11 тысяч выездов, в рамках которых прививку сделали почти 900 тысяч человек. Кроме того, все процессы автоматизированы - специалисты фиксируют информацию о вакцинации с помощью планшета благодаря сервису "Мобильные бригады по вакцинации", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Она отметила, что благодаря сервису нет необходимости заполнять документацию вручную. Это повышает эффективность работы персонала и сокращает время выполнения процедуры.
"Информация поступает в систему ЕМИАС и отражается в электронных медицинских картах горожан", - добавила Ракова.
Газеты - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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