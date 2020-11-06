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Религия и мировоззрение
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Московская еврейская община поможет пострадавшим от коронавируса семьям
Московская еврейская община поможет пострадавшим от коронавируса семьям
Московская еврейская община (МЕРО) окажет помощь более 300 семьям в России, которые наиболее пострадали из-за пандемии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:28
2020-11-06T15:28
религия и мировоззрение
фонд президентских грантов
пинхас гольдшмидт
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Московская еврейская община (МЕРО) окажет помощь более 300 семьям в России, которые наиболее пострадали из-за пандемии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЕРО.Проект помощи получил название "Вместе справимся", он реализуется на средства Фонда президентских грантов.&nbsp;"Целевые группы проекта – это люди старшего поколения, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, хроническими и тяжелыми заболеваниями", - отметили в общине.Как ожидается, проект будет осуществляться до конца 2021 года.&nbsp;В настоящее время МЕРО принимает заявки на получение помощи."Мы очень признательны Фонду президентских грантов за доверие и возможность помогать людям. Из-за пандемии коронавируса НКО пострадали так же сильно, как и бизнесы, поэтому государственная грантовая поддержка очень важна и ценна для продолжения деятельности организации. Благодаря полученному гранту наша община сможет организовать поддержку и квалифицированную помощь более чем 300 семьям, которые находятся в тяжелой ситуации", - отметил главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.
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фонд президентских грантов, пинхас гольдшмидт, новости - религия и мировоззрение, москва

Московская еврейская община поможет пострадавшим от коронавируса семьям

15:28 06.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкВид на здание Московской хоральной синагоги
Вид на здание Московской хоральной синагоги - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Александр Макаров
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Московская еврейская община (МЕРО) окажет помощь более 300 семьям в России, которые наиболее пострадали из-за пандемии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЕРО.
Проект помощи получил название "Вместе справимся", он реализуется на средства Фонда президентских грантов. 
"Целевые группы проекта – это люди старшего поколения, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, хроническими и тяжелыми заболеваниями", - отметили в общине.
Как ожидается, проект будет осуществляться до конца 2021 года. В настоящее время МЕРО принимает заявки на получение помощи.
"Мы очень признательны Фонду президентских грантов за доверие и возможность помогать людям. Из-за пандемии коронавируса НКО пострадали так же сильно, как и бизнесы, поэтому государственная грантовая поддержка очень важна и ценна для продолжения деятельности организации. Благодаря полученному гранту наша община сможет организовать поддержку и квалифицированную помощь более чем 300 семьям, которые находятся в тяжелой ситуации", - отметил главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.
Здание Московской хоральной синагоги - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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