https://ria.ru/20201106/grant-1583385112.html

Московская еврейская община поможет пострадавшим от коронавируса семьям

Московская еврейская община поможет пострадавшим от коронавируса семьям

Московская еврейская община (МЕРО) окажет помощь более 300 семьям в России, которые наиболее пострадали из-за пандемии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:28

2020-11-06T15:28

2020-11-06T15:28

религия и мировоззрение

фонд президентских грантов

пинхас гольдшмидт

новости - религия и мировоззрение

москва

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Московская еврейская община (МЕРО) окажет помощь более 300 семьям в России, которые наиболее пострадали из-за пандемии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЕРО.Проект помощи получил название "Вместе справимся", он реализуется на средства Фонда президентских грантов. "Целевые группы проекта – это люди старшего поколения, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, хроническими и тяжелыми заболеваниями", - отметили в общине.Как ожидается, проект будет осуществляться до конца 2021 года. В настоящее время МЕРО принимает заявки на получение помощи."Мы очень признательны Фонду президентских грантов за доверие и возможность помогать людям. Из-за пандемии коронавируса НКО пострадали так же сильно, как и бизнесы, поэтому государственная грантовая поддержка очень важна и ценна для продолжения деятельности организации. Благодаря полученному гранту наша община сможет организовать поддержку и квалифицированную помощь более чем 300 семьям, которые находятся в тяжелой ситуации", - отметил главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

https://ria.ru/20201008/sinagoga-1578805130.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд президентских грантов, пинхас гольдшмидт, новости - религия и мировоззрение, москва