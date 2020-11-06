В Греции полиция применила светошумовые гранаты на акции протеста
21:54 06.11.2020 (обновлено: 22:42 06.11.2020)
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовСотрудники правоохранительных органов во время митинга "Македония - это Греция" в Афинах. 4 февраля 2018
В Греции с шести часов утра субботы, 7 ноября, до 30 ноября вводится всеобщий карантин. Выход на улицы разрешен только после уведомления властей СМС, ношение маски обязательно на улице и в помещениях, с полуночи до пяти утра действует комендантский час. Штраф за нарушение предписаний — отсутствие маски и несоблюдение дистанции удвоен и теперь составит 300 евро вместо 150 евро.
Θεσσαλονίκη: Ένταση και επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών#thesspress #Thessaloniki https://t.co/9nmfz7YTLX— ThessPress.gr (@ThessPressgr) November 6, 2020
В Салониках карантин был введен еще 3 ноября в связи с очень сложной эпидемиологической ситуацией. Это второй по величине город Греции, население с пригородными районами превышает 1,1 миллиона человек.
"Люди собрались возле Белой башни по призыву в социальных сетях, чтобы протестовать против введения карантина. На место происшествия прибыли силы полиции, чтобы предотвратить скопление граждан. Сначала была маленькая стычка, но затем ситуация обострилась. Протестующие забросали полицию бутылками и краской. В ответ полиция использовала химикаты и светошумовые гранаты, чтобы разогнать толпу", — сообщает издание.
Демонстранты подожгли баки с мусором. Несколько человек были задержаны полицией, сообщило издание.
Как сообщили РИА Новости очевидцы событий, в демонстрации участвовали порядка 200 человек, в основном молодые люди.