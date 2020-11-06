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В Греции полиция применила светошумовые гранаты на акции протеста
В Греции полиция применила светошумовые гранаты на акции протеста
В Салониках в пятницу вечером произошли столкновения между участниками демонстрации против карантина и полицией, сообщает местное издание Thestival. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T21:54
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греция
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АФИНЫ, 6 ноя — РИА Новости. В Салониках в пятницу вечером произошли столкновения между участниками демонстрации против карантина и полицией, сообщает местное издание Thestival.В Греции с шести часов утра субботы, 7 ноября, до 30 ноября вводится всеобщий карантин. Выход на улицы разрешен только после уведомления властей СМС, ношение маски обязательно на улице и в помещениях, с полуночи до пяти утра действует комендантский час. Штраф за нарушение предписаний — отсутствие маски и несоблюдение дистанции удвоен и теперь составит 300 евро вместо 150 евро.В Салониках карантин был введен еще 3 ноября в связи с очень сложной эпидемиологической ситуацией. Это второй по величине город Греции, население с пригородными районами превышает 1,1 миллиона человек.Демонстранты подожгли баки с мусором. Несколько человек были задержаны полицией, сообщило издание.Как сообщили РИА Новости очевидцы событий, в демонстрации участвовали порядка 200 человек, в основном молодые люди.
https://ria.ru/20201106/protest-1583396018.html
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салоники, греция, в мире

В Греции полиция применила светошумовые гранаты на акции протеста

21:54 06.11.2020 (обновлено: 22:42 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовСотрудники правоохранительных органов во время митинга "Македония - это Греция" в Афинах. 4 февраля 2018
Сотрудники правоохранительных органов во время митинга Македония - это Греция в Афинах. 4 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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АФИНЫ, 6 ноя — РИА Новости. В Салониках в пятницу вечером произошли столкновения между участниками демонстрации против карантина и полицией, сообщает местное издание Thestival.
В Греции с шести часов утра субботы, 7 ноября, до 30 ноября вводится всеобщий карантин. Выход на улицы разрешен только после уведомления властей СМС, ношение маски обязательно на улице и в помещениях, с полуночи до пяти утра действует комендантский час. Штраф за нарушение предписаний — отсутствие маски и несоблюдение дистанции удвоен и теперь составит 300 евро вместо 150 евро.
В Салониках карантин был введен еще 3 ноября в связи с очень сложной эпидемиологической ситуацией. Это второй по величине город Греции, население с пригородными районами превышает 1,1 миллиона человек.

"Люди собрались возле Белой башни по призыву в социальных сетях, чтобы протестовать против введения карантина. На место происшествия прибыли силы полиции, чтобы предотвратить скопление граждан. Сначала была маленькая стычка, но затем ситуация обострилась. Протестующие забросали полицию бутылками и краской. В ответ полиция использовала химикаты и светошумовые гранаты, чтобы разогнать толпу", — сообщает издание.

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Демонстранты подожгли баки с мусором. Несколько человек были задержаны полицией, сообщило издание.
Как сообщили РИА Новости очевидцы событий, в демонстрации участвовали порядка 200 человек, в основном молодые люди.
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