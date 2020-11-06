https://ria.ru/20201106/granaty-1583465227.html

В Греции полиция применила светошумовые гранаты на акции протеста

В Греции полиция применила светошумовые гранаты на акции протеста

В Салониках в пятницу вечером произошли столкновения между участниками демонстрации против карантина и полицией, сообщает местное издание Thestival. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T21:54

2020-11-06T21:54

2020-11-06T22:42

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АФИНЫ, 6 ноя — РИА Новости. В Салониках в пятницу вечером произошли столкновения между участниками демонстрации против карантина и полицией, сообщает местное издание Thestival.В Греции с шести часов утра субботы, 7 ноября, до 30 ноября вводится всеобщий карантин. Выход на улицы разрешен только после уведомления властей СМС, ношение маски обязательно на улице и в помещениях, с полуночи до пяти утра действует комендантский час. Штраф за нарушение предписаний — отсутствие маски и несоблюдение дистанции удвоен и теперь составит 300 евро вместо 150 евро.В Салониках карантин был введен еще 3 ноября в связи с очень сложной эпидемиологической ситуацией. Это второй по величине город Греции, население с пригородными районами превышает 1,1 миллиона человек.Демонстранты подожгли баки с мусором. Несколько человек были задержаны полицией, сообщило издание.Как сообщили РИА Новости очевидцы событий, в демонстрации участвовали порядка 200 человек, в основном молодые люди.

https://ria.ru/20201106/protest-1583396018.html

https://ria.ru/20201030/stolknoveniya-1582393275.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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