Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201106/granata-1583420271.html
На Ставрополье будут судить мужчину, бросившего гранату шумным соседям
На Ставрополье будут судить мужчину, бросившего гранату шумным соседям
Суд в Ставропольском крае рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который бросил гранату во двор к шумевшим соседям, в результате чего от взрыва... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:43
2020-11-06T17:43
ставропольский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1400x0_80_0_0_1910ae5d3beba7e56e54953b793e3143.jpg
ПЯТИГОРСК, 6 ноя - РИА Новости. Суд в Ставропольском крае рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который бросил гранату во двор к шумевшим соседям, в результате чего от взрыва пострадали 19 человек, сообщает прокуратура региона.ЧП произошло в мае 2020 года в поселке Приэтокском. По версии следствия, мужчина был недоволен шумным празднованием дня рождения.По данным ведомства, мужчина обвиняется в совершении преступлений по статьям УК РФ "незаконное приобретение и хранение взрывных устройств", "уничтожение чужого имущества", "умышленное причинение легкого вреда здоровью", "покушение на убийство".
https://ria.ru/20201102/istyazanie-1582664277.html
ставропольский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1400x0_80_0_0_df511df53c5b8e9510f332e921bbce28.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ставропольский край, происшествия

На Ставрополье будут судить мужчину, бросившего гранату шумным соседям

17:43 06.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 6 ноя - РИА Новости. Суд в Ставропольском крае рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который бросил гранату во двор к шумевшим соседям, в результате чего от взрыва пострадали 19 человек, сообщает прокуратура региона.
ЧП произошло в мае 2020 года в поселке Приэтокском. По версии следствия, мужчина был недоволен шумным празднованием дня рождения.
"Материалы уголовного дела направлены в Георгиевский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина обвиняется в совершении преступлений по статьям УК РФ "незаконное приобретение и хранение взрывных устройств", "уничтожение чужого имущества", "умышленное причинение легкого вреда здоровью", "покушение на убийство".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 15:12
Жителя Чувашии будут судить за истязание восьмилетней дочери
 
Ставропольский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
22:44В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
22:37Власти Москвы оценили работу системы QR-кодов
22:33В Одессе объявили траур в связи со смертью Жванецкого
22:32Франция обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Лента новостейМолния