https://ria.ru/20201106/granata-1583420271.html
На Ставрополье будут судить мужчину, бросившего гранату шумным соседям
На Ставрополье будут судить мужчину, бросившего гранату шумным соседям
Суд в Ставропольском крае рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который бросил гранату во двор к шумевшим соседям, в результате чего от взрыва... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:43
2020-11-06T17:43
2020-11-06T17:43
ставропольский край
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 6 ноя - РИА Новости. Суд в Ставропольском крае рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который бросил гранату во двор к шумевшим соседям, в результате чего от взрыва пострадали 19 человек, сообщает прокуратура региона.ЧП произошло в мае 2020 года в поселке Приэтокском. По версии следствия, мужчина был недоволен шумным празднованием дня рождения.По данным ведомства, мужчина обвиняется в совершении преступлений по статьям УК РФ "незаконное приобретение и хранение взрывных устройств", "уничтожение чужого имущества", "умышленное причинение легкого вреда здоровью", "покушение на убийство".
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, происшествия