https://ria.ru/20201106/granata-1583420271.html

На Ставрополье будут судить мужчину, бросившего гранату шумным соседям

На Ставрополье будут судить мужчину, бросившего гранату шумным соседям

Суд в Ставропольском крае рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который бросил гранату во двор к шумевшим соседям, в результате чего от взрыва... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:43

2020-11-06T17:43

2020-11-06T17:43

ставропольский край

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 6 ноя - РИА Новости. Суд в Ставропольском крае рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который бросил гранату во двор к шумевшим соседям, в результате чего от взрыва пострадали 19 человек, сообщает прокуратура региона.ЧП произошло в мае 2020 года в поселке Приэтокском. По версии следствия, мужчина был недоволен шумным празднованием дня рождения.По данным ведомства, мужчина обвиняется в совершении преступлений по статьям УК РФ "незаконное приобретение и хранение взрывных устройств", "уничтожение чужого имущества", "умышленное причинение легкого вреда здоровью", "покушение на убийство".

https://ria.ru/20201102/istyazanie-1582664277.html

ставропольский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, происшествия