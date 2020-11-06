https://ria.ru/20201106/gospitalizatsiya-1583353771.html

В Томской области объяснили, почему не госпитализировали избитого мужчину

В Томской области объяснили, почему не госпитализировали избитого мужчину

Жестоко избитый в городе Северске Томской области 28-летний мужчина, об отказе в госпитализации которого ранее сообщили СМИ, сам отказался от нее, сообщает в... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:02

2020-11-06T13:02

2020-11-06T13:02

томская областная клиническая больница

томск

северск

томская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 6 ноя – РИА Новости. Жестоко избитый в городе Северске Томской области 28-летний мужчина, об отказе в госпитализации которого ранее сообщили СМИ, сам отказался от нее, сообщает в пятницу областной департамент здравоохранения.По данным УМВД по Томской области, поздно вечером 30 октября в полицию Северска поступило сообщение о том, что возле магазина по улице Калинина на земле лежит мужчина. Прибывшие на место полицейские выяснили, что в ходе конфликта мужчину избили, личности конфликта установлены. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Между тем некоторые СМИ со ссылкой на мать пострадавшего сообщили, что мужчину все это время отказывались госпитализировать."В ночь с 30 на 31 октября в приемное отделение Томской областной клинической больницы был доставлен по скорой помощи 28-летний житель Северска. Он был осмотрен рядом специалистов, в частности, челюстно-лицевым хирургом, нейрохирургом и офтальмологом. Также была проведена диагностика, в том числе компьютерная томография, и оказана медицинская помощь в необходимом объеме", - рассказали в депздраве.По данным департамента, результаты обследования показали, что у пациента ушибы и раны губы, внешнего угла глаза, перелом стенок верхнечелюстной пазухи и перелом костей носа."После того, как челюстно-лицевой хирург провел обработку ран на лице пациента, он рекомендовал ему обратиться к дежурному лор-врачу в другой стационар Томска, который оказывает медицинскую помощь по профилю "отоларингология". Для транспортировки пациента была вызвана бригада скорой медицинской помощи, но пациент ехать туда отказался", - говорится в сообщении.В департаменте отметили, что показаний для оперативного лечения в профильных отделениях Томской областной клинической больницы по результатам обследования выявлено не было."В связи с обращением родственников пациента об ухудшении его состояния, в ТОКБ был проведен консилиум по тактике дальнейшего лечения. По результатам консилиума пациенту была предложена госпитализация в стационар – в отделение челюстно-лицевой хирургии, от которой он отказался", - добавили в облдепздраве.

https://ria.ru/20201105/lekarstvo-1583149286.html

https://ria.ru/20200602/1572329505.html

томск

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томская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

томская областная клиническая больница , томск, северск, томская область, происшествия