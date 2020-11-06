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В Госдуме призвали уходить от двойного документооборота в медицине
В Госдуме призвали уходить от двойного документооборота в медицине
Несмотря на принятый закон о телемедицине, в медучреждениях по-прежнему сохраняется двойной документооборот, так как контролирующие органы требуют бумажный... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:15
2020-11-06T11:15
дмитрий морозов
госдума рф
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Несмотря на принятый закон о телемедицине, в медучреждениях по-прежнему сохраняется двойной документооборот, так как контролирующие органы требуют бумажный вариант документов, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.Он отметил, что несмотря на то, что закон о телемедицине уже принят, движение по ее внедрению пока не завершено. В частности, это касается взаимодействия со следственным комитетом, прокуратурой, судами и контролирующими органами.
https://radiosputnik.ria.ru/20201104/telemeditsina-1582981969.html
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дмитрий морозов, госдума рф, общество

В Госдуме призвали уходить от двойного документооборота в медицине

11:15 06.11.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Несмотря на принятый закон о телемедицине, в медучреждениях по-прежнему сохраняется двойной документооборот, так как контролирующие органы требуют бумажный вариант документов, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
Он отметил, что несмотря на то, что закон о телемедицине уже принят, движение по ее внедрению пока не завершено. В частности, это касается взаимодействия со следственным комитетом, прокуратурой, судами и контролирующими органами.
Телемедицина - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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"Пока они не будут принимать наши электронные документы, вести их будет бессмысленно. Сегодня мы делаем электронные документы в большинстве больниц и тут же все это распечатываем, склеиваем и все это стоит в шкафчике для проверки. Так мы никуда не продвинемся. У нас сейчас просто двойной документооборот идет", - сказал Морозов в ходе круглого стола по теме телемедицины в Госдуме.
 
Дмитрий МорозовГосдума РФОбщество
 
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