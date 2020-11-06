В Госдуме призвали уходить от двойного документооборота в медицине
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Несмотря на принятый закон о телемедицине, в медучреждениях по-прежнему сохраняется двойной документооборот, так как контролирующие органы требуют бумажный вариант документов, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
Он отметил, что несмотря на то, что закон о телемедицине уже принят, движение по ее внедрению пока не завершено. В частности, это касается взаимодействия со следственным комитетом, прокуратурой, судами и контролирующими органами.
4 ноября, 09:39Телемедицину предлагают включить в ОМС
"Пока они не будут принимать наши электронные документы, вести их будет бессмысленно. Сегодня мы делаем электронные документы в большинстве больниц и тут же все это распечатываем, склеиваем и все это стоит в шкафчике для проверки. Так мы никуда не продвинемся. У нас сейчас просто двойной документооборот идет", - сказал Морозов в ходе круглого стола по теме телемедицины в Госдуме.