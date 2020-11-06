В Госдуме призвали уходить от двойного документооборота в медицине

"Пока они не будут принимать наши электронные документы, вести их будет бессмысленно. Сегодня мы делаем электронные документы в большинстве больниц и тут же все это распечатываем, склеиваем и все это стоит в шкафчике для проверки. Так мы никуда не продвинемся. У нас сейчас просто двойной документооборот идет", - сказал Морозов в ходе круглого стола по теме телемедицины в Госдуме.