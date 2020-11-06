https://ria.ru/20201106/gonka-1583411825.html
Маас заявил об угрозе крупнейшей гонки вооружений после холодной войны
Маас заявил об угрозе крупнейшей гонки вооружений после холодной войны
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что возобновление соперничества сверхдержав на мировой арене угрожает миру крупнейшей гонкой вооружений со времен холодной... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:16
2020-11-06T17:16
2020-11-06T17:16
хайко маас
ближний восток
холодная война (1946-1991)
мид германии
в мире
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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что возобновление соперничества сверхдержав на мировой арене угрожает миру крупнейшей гонкой вооружений со времен холодной войны."Геополитическая и военная конкуренция между государствами растет. Вернулось соперничество сверхдержав, что может привести к самой серьезной гонке вооружений со времен холодной войны. Более того, мы видим растущее региональное военное соперничество, например, на Ближнем Востоке или в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявил Маас на конференции "2020. Догоняя технологии, переосмысляя контроль над вооружениями".По его словам, все это разрушает международное сотрудничество и дестабилизирует мировой порядок. Говоря о новых технологиях, он отметил автономные боевые системы, кибероружие, применение которого осложнено тем, что идентифицировать агрессора сложно и это может привести к "непреднамеренным конфликтам". "Гиперзвуковые ракеты снизили время реагирования почти к нулю. В кризисе это может привести к серьезным просчетам и серьезным последствиям для всех нас", - заявил Маас.
https://ria.ru/20200921/ryabkov-1577545031.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хайко маас, ближний восток, холодная война (1946-1991), мид германии, в мире