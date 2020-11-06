Лучшие фото недели: чудесное спасение, жуткие танцы и самая большая ложка
Молодые люди отдыхают на улице Лидса (Великобритания) после закрытия паба накануне введения второго карантина из-за коронавируса.
Молодые люди отдыхают на улице Лидса (Великобритания) после закрытия паба накануне введения второго карантина из-за коронавируса.
Акция протеста в Портленде после выборов президента США.
Акция протеста в Портленде после выборов президента США.
Экран в Вашингтоне с предварительным подсчетом голосов за кандидатов в президенты США.
Экран в Вашингтоне с предварительным подсчетом голосов за кандидатов в президенты США.
Скульптура "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе предотвратила падение в воду поезда метро, который врезался в барьер в конце пути.
Скульптура "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе предотвратила падение в воду поезда метро, который врезался в барьер в конце пути.
Школьница надевает перчатки в классе в Гаване.
Школьница надевает перчатки в классе в Гаване.
Владимир Путин во время экскурсии по новому Музею археологии Чудова монастыря. Экспозиция расположена под землей на месте демонтированного административного корпуса Кремля.
Владимир Путин во время экскурсии по новому Музею археологии Чудова монастыря. Экспозиция расположена под землей на месте демонтированного административного корпуса Кремля.
Почетный караул Кубанского казачьего войска поднимает российский флаг на главной площади Краснодара в День народного единства.
Почетный караул Кубанского казачьего войска поднимает российский флаг на главной площади Краснодара в День народного единства.
Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища проходят тактико-специальную подготовку на учебном полигоне.
Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища проходят тактико-специальную подготовку на учебном полигоне.
Последствия землетрясения в Турции.
Четырехлетнюю девочку спасли из-под завалов разрушенного дома в Измире спустя четыре дня после землетрясения.
Четырехлетнюю девочку спасли из-под завалов разрушенного дома в Измире спустя четыре дня после землетрясения.
Скульптура Eat For England в Крамлингтоне.
Модели во время показа на China Fashion Week.
Макаки играют с маской для лица в Малайзии.
Девушка в костюме медсестры выступает перед прохожими в торговом районе Пекина в ночь Хеллоуина.
Девушка в костюме медсестры выступает перед прохожими в торговом районе Пекина в ночь Хеллоуина.
Атлеты готовятся к чемпионату по бодибилдингу в Никарагуа.
Танцоры Московского театра танца "Гжель" представляют спектакль "Дом у дороги" на музыку Валерия Гаврилина на сцене "Геликон-оперы".
Танцоры Московского театра танца "Гжель" представляют спектакль "Дом у дороги" на музыку Валерия Гаврилина на сцене "Геликон-оперы".
Ежегодный фестиваль танцев с мертвыми на Гаити.
Канцлер Германии Ангела Меркель.
Мужчина в разрушенной квартире в Степанакерте.
Гимнастка Татьяна Набиева выступает на шоу Алексея Немова "Легенды спорта" в Лужниках.
Гимнастка Татьяна Набиева выступает на шоу Алексея Немова "Легенды спорта" в Лужниках.
Сельчанин с повозкой, запряженной лошадью, и автомобиль на дороге в молдавском селе Плоп-Штюбей.
Сельчанин с повозкой, запряженной лошадью, и автомобиль на дороге в молдавском селе Плоп-Штюбей.
Мужчина с крестом на кладбище в Гондурасе в День мертвых.
Медработник берет мазок на COVID-19 в Сринагаре, Кашмир.
Медработник берет мазок на COVID-19 в Сринагаре, Кашмир.
Полиция задерживает участников акции протеста в Мумбае.
Полиция задерживает участников акции протеста в Мумбае.
Последствия наводнения в Гондурасе.
Жительница села Стетчаны голосует на выборах президента Молдавии.
Разгон участников акции протеста в Сантьяго.
Игроки ЦСКА Валерия Беспаликова и Любовь Ященко радуются забитому голу в отборочном матче женской Лиги чемпионов УЕФА.
Игроки ЦСКА Валерия Беспаликова и Любовь Ященко радуются забитому голу в отборочном матче женской Лиги чемпионов УЕФА.
Прохожий перед закрытым магазином в Лондоне
Прохожий перед закрытым магазином в Лондоне