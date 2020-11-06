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Лучшие фото недели: чудесное спасение, жуткие танцы и самая большая ложка
Лучшие фото недели: чудесное спасение, жуткие танцы и самая большая ложка
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 06.11.2020
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коронавирус covid-19
татьяна набиева
уефа
спортивная гимнастика
наводнение
кашмир
джозеф "бо" байден
протесты
день народного единства
дональд трамп
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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коронавирус covid-19, татьяна набиева, уефа, спортивная гимнастика, наводнение, кашмир, джозеф "бо" байден, протесты, день народного единства, дональд трамп, цска, геликон-опера, хэллоуин, ангела меркель, владимир путин, великобритания, новосибирск, краснодар, степанакерт, никарагуа, китай, молдавия, минск, малайзия, нидерланды, гавана, измир, сальвадор, индия, чили, сша, гондурас, выборы, землетрясение, фото, фото

Лучшие фото недели: чудесное спасение, жуткие танцы и самая большая ложка

11:07 06.11.2020 (обновлено: 16:28 06.11.2020)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2020 / Oli Scarff

Молодые люди отдыхают на улице Лидса (Великобритания) после закрытия паба накануне введения второго карантина из-за коронавируса.

Молодежь отдыхает на улице после закрытия паба в Лидсе, Великобритания
1 из 30

Молодые люди отдыхают на улице Лидса (Великобритания) после закрытия паба накануне введения второго карантина из-за коронавируса.

© AFP 2020 / Oli Scarff
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Акция протеста в Портленде после выборов президента США.

Акция протеста в Портленде
2 из 30

Акция протеста в Портленде после выборов президента США.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© AFP 2020 / Olivier Douliery

Экран в Вашингтоне с предварительным подсчетом голосов за кандидатов в президенты США.

Экран с предварительным подсчетом голосов на президентских выборах в Вашингтоне, США
3 из 30

Экран в Вашингтоне с предварительным подсчетом голосов за кандидатов в президенты США.

© AFP 2020 / Olivier Douliery
© AFP 2020 / ANP/Jeffrey Groeneweg

Скульптура "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе предотвратила падение в воду поезда метро, который врезался в барьер в конце пути.

Поезд, застрявший на скульптуре Хвосты китов в городе Скейпкенисс, Нидерланды
4 из 30

Скульптура "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе предотвратила падение в воду поезда метро, который врезался в барьер в конце пути.

© AFP 2020 / ANP/Jeffrey Groeneweg
© AP Photo / Ramon Espinosa

Школьница надевает перчатки в классе в Гаване.

Школьница надевает перчатки в классе в Гаване, Куба
5 из 30

Школьница надевает перчатки в классе в Гаване.

© AP Photo / Ramon Espinosa
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин во время экскурсии по новому Музею археологии Чудова монастыря. Экспозиция расположена под землей на месте демонтированного административного корпуса Кремля.

Президент РФ Владимир Путин во время экскурсии по новому Музею археологии Чудова монастыря
6 из 30

Владимир Путин во время экскурсии по новому Музею археологии Чудова монастыря. Экспозиция расположена под землей на месте демонтированного административного корпуса Кремля.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Почетный караул Кубанского казачьего войска поднимает российский флаг на главной площади Краснодара в День народного единства.

День народного единства в Краснодаре
7 из 30

Почетный караул Кубанского казачьего войска поднимает российский флаг на главной площади Краснодара в День народного единства.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища проходят тактико-специальную подготовку на учебном полигоне.

Подготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
8 из 30

Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища проходят тактико-специальную подготовку на учебном полигоне.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© REUTERS / Kemal Aslan

Последствия землетрясения в Турции.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
9 из 30

Последствия землетрясения в Турции.

© REUTERS / Kemal Aslan
© REUTERS / Turkey's Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD)

Четырехлетнюю девочку спасли из-под завалов разрушенного дома в Измире спустя четыре дня после землетрясения.

Четырехлетняя девочка, найденная под обломками дома, рухнувшего в результате землетрясения в Измире, Турция
10 из 30

Четырехлетнюю девочку спасли из-под завалов разрушенного дома в Измире спустя четыре дня после землетрясения.

© REUTERS / Turkey's Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD)
© REUTERS / Lee Smith

Скульптура Eat For England в Крамлингтоне.

Скульптура Eat For England в Крамлингтоне, Англия
11 из 30

Скульптура Eat For England в Крамлингтоне.

© REUTERS / Lee Smith
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции "Дзяды" ("Деды", "Предки") в Минске.
Сотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции Дзяды (Деды, Предки) в Минске
12 из 30
Сотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции "Дзяды" ("Деды", "Предки") в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
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© AFP 2020 / STR

Модели во время показа на China Fashion Week.

Модели во время показа на China Fashion Week
13 из 30

Модели во время показа на China Fashion Week.

© AFP 2020 / STR
© AFP 2020 / Mohd Rasfan

Макаки играют с маской для лица в Малайзии.

Обезьяны-макаки играют с маской для лица в Гентинг-Семпе, Малайзия
14 из 30

Макаки играют с маской для лица в Малайзии.

© AFP 2020 / Mohd Rasfan
© AP Photo / Ng Han Guan

Девушка в костюме медсестры выступает перед прохожими в торговом районе Пекина в ночь Хеллоуина.

Девушка в костюме медсестры выступает перед толпой в ночь Хэллоуина в торговом районе Пекина
15 из 30

Девушка в костюме медсестры выступает перед прохожими в торговом районе Пекина в ночь Хеллоуина.

© AP Photo / Ng Han Guan
© AFP 2020 / Inti Ocon

Атлеты готовятся к чемпионату по бодибилдингу в Никарагуа.

Бодибилдеры готовятся к участию в национальном чемпионате по бодибилдингу в Манагуа, Никарагуа
16 из 30

Атлеты готовятся к чемпионату по бодибилдингу в Никарагуа.

© AFP 2020 / Inti Ocon
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Танцоры Московского театра танца "Гжель" представляют спектакль "Дом у дороги" на музыку Валерия Гаврилина на сцене "Геликон-оперы".

Танцоры Московского театра танца Гжель представляют одноактный спектакль Дом у дороги на музыку Валерия Гаврилина на сцене Геликон-оперы
17 из 30

Танцоры Московского театра танца "Гжель" представляют спектакль "Дом у дороги" на музыку Валерия Гаврилина на сцене "Геликон-оперы".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© REUTERS / Andres Martinez Casares

Ежегодный фестиваль танцев с мертвыми на Гаити.

Ежегодный фестиваль танцев с мертвыми на Гаити (Fete Gede)
18 из 30

Ежегодный фестиваль танцев с мертвыми на Гаити.

© REUTERS / Andres Martinez Casares
© AFP 2020 / Hannibal Hanschke/POOL

Канцлер Германии Ангела Меркель.

Канцлер Германии Ангела Меркель
19 из 30

Канцлер Германии Ангела Меркель.

© AFP 2020 / Hannibal Hanschke/POOL
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Мужчина в разрушенной квартире в Степанакерте.

Мужчина в разрушенной квартире в Степанакерте
20 из 30

Мужчина в разрушенной квартире в Степанакерте.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Гимнастка Татьяна Набиева выступает на шоу Алексея Немова "Легенды спорта" в Лужниках.

Гимнастка Татьяна Набиева выступает на шоу Алексея Немова Легенды спорта во Дворце Спорта Лужники
21 из 30

Гимнастка Татьяна Набиева выступает на шоу Алексея Немова "Легенды спорта" в Лужниках.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Сельчанин с повозкой, запряженной лошадью, и автомобиль на дороге в молдавском селе Плоп-Штюбей.

Сельский житель с повозкой запряженной лошадью и автомобиль на дороге в селе Плоп-Штюбей в Молдавии
22 из 30

Сельчанин с повозкой, запряженной лошадью, и автомобиль на дороге в молдавском селе Плоп-Штюбей.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© AFP 2020 / Orlando Sierra

Мужчина с крестом на кладбище в Гондурасе в День мертвых.

Мужчина с крестом на кладбище в День мертвых в Гондурасе
23 из 30

Мужчина с крестом на кладбище в Гондурасе в День мертвых.

© AFP 2020 / Orlando Sierra
© AP Photo / Mukhtar Khan

Медработник берет мазок на COVID-19 в Сринагаре, Кашмир.

Медицинский работник берет мазок из носа у девочки для проверки на COVID-19 в Сринагаре, Кашмир
24 из 30

Медработник берет мазок на COVID-19 в Сринагаре, Кашмир.

© AP Photo / Mukhtar Khan
© AP Photo / Rajanish Kakade

Полиция задерживает участников акции протеста в Мумбае.

Полиция задерживает участников акции протеста в Мумбаи, Индия
25 из 30

Полиция задерживает участников акции протеста в Мумбае.

© AP Photo / Rajanish Kakade
© REUTERS / Jorge Cabrera

Последствия наводнения в Гондурасе.

Последствия наводнения в Теле, Гондурас
26 из 30

Последствия наводнения в Гондурасе.

© REUTERS / Jorge Cabrera
© AFP 2020 / Sergei Gapon

Жительница села Стетчаны голосует на выборах президента Молдавии.

Женщина голосует на выборах президента Молдавии в селе Стетчаны
27 из 30

Жительница села Стетчаны голосует на выборах президента Молдавии.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© AFP 2020 / Martin Bernetti

Разгон участников акции протеста в Сантьяго.

Разгон участников акции протеста в Сантьяго, Чили
28 из 30

Разгон участников акции протеста в Сантьяго.

© AFP 2020 / Martin Bernetti
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Игроки ЦСКА Валерия Беспаликова и Любовь Ященко радуются забитому голу в отборочном матче женской Лиги чемпионов УЕФА.

Игроки ПФК ЦСКА Валерия Беспаликова (слева) и Любовь Ященко радуются забитому голу в отборочном матче женской Лиги Чемпионов УЕФА между ПФК ЦСКА (Россия, Москва) и ФК Флора (Эстония, Таллин)
29 из 30

Игроки ЦСКА Валерия Беспаликова и Любовь Ященко радуются забитому голу в отборочном матче женской Лиги чемпионов УЕФА.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© AP Photo / Frank Augstein

Прохожий перед закрытым магазином в Лондоне

Мужчина перед рекламой закрытого магазина в Лондоне
30 из 30

Прохожий перед закрытым магазином в Лондоне

© AP Photo / Frank Augstein
 
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