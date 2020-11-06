https://ria.ru/20201106/fastfud-1583328142.html
В Совфеде оценили идею о налогообложении предприятий фастфуда
В Совфеде оценили идею о налогообложении предприятий фастфуда
Предложение о направлении налогов от заведений фастфуда на борьбу с ожирением имеет хорошие перспективы, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:04
2020-11-06T11:04
2020-11-06T11:04
борис менделевич
здоровье - общество
валерий рязанский
госдума рф
еда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154943/42/1549434247_0:229:2828:1820_1400x0_80_0_0_8718b0b0ffdc355f647c36e151245b4a.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Предложение о направлении налогов от заведений фастфуда на борьбу с ожирением имеет хорошие перспективы, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич сообщил РИА Новости, что изучает вопрос разработки соответствующего законопроекта.Он отметил, что сейчас главная тенденция - экономическая мотивация производителей и граждан на здоровый образ жизни. "Эта политика видна, даже в рамках повышения акцизов на алкоголь, табак", - добавил он. При этом гражданам предоставляется предоставлять льготы по санаторно-курортному лечению, занятиям спортом."Я не думаю, что это предложение будет рассмотрено оперативно, но, в целом, у него перспективы хорошие", - сказал Рязанский о предложении своего коллеги из Госдумы.
https://ria.ru/20200713/1574284904.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/154943/42/1549434247_49:0:2780:2048_1400x0_80_0_0_d50556b65516bc8bf108ca2049365392.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис менделевич, здоровье - общество, валерий рязанский, госдума рф, еда