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В Совфеде оценили идею о налогообложении предприятий фастфуда
В Совфеде оценили идею о налогообложении предприятий фастфуда
Предложение о направлении налогов от заведений фастфуда на борьбу с ожирением имеет хорошие перспективы, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:04
2020-11-06T11:04
борис менделевич
здоровье - общество
валерий рязанский
госдума рф
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Предложение о направлении налогов от заведений фастфуда на борьбу с ожирением имеет хорошие перспективы, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич сообщил РИА Новости, что изучает вопрос разработки соответствующего законопроекта.Он отметил, что сейчас главная тенденция - экономическая мотивация производителей и граждан на здоровый образ жизни. "Эта политика видна, даже в рамках повышения акцизов на алкоголь, табак", - добавил он. При этом гражданам предоставляется предоставлять льготы по санаторно-курортному лечению, занятиям спортом."Я не думаю, что это предложение будет рассмотрено оперативно, но, в целом, у него перспективы хорошие", - сказал Рязанский о предложении своего коллеги из Госдумы.
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борис менделевич, здоровье - общество, валерий рязанский, госдума рф, еда

В Совфеде оценили идею о налогообложении предприятий фастфуда

11:04 06.11.2020
 
© РИА Новости / Петр ЧерновРесторан быстрого питания McDonald’s
Ресторан быстрого питания McDonald’s - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Петр Чернов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Предложение о направлении налогов от заведений фастфуда на борьбу с ожирением имеет хорошие перспективы, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич сообщил РИА Новости, что изучает вопрос разработки соответствующего законопроекта.
"Идея хорошая. В мире есть такие примеры, когда вредные, но вкусные вещи служат дополнительным объектом налогообложения. В частности, с высоким содержанием сахара", - сказал Рязанский.
Он отметил, что сейчас главная тенденция - экономическая мотивация производителей и граждан на здоровый образ жизни. "Эта политика видна, даже в рамках повышения акцизов на алкоголь, табак", - добавил он. При этом гражданам предоставляется предоставлять льготы по санаторно-курортному лечению, занятиям спортом.
"Я не думаю, что это предложение будет рассмотрено оперативно, но, в целом, у него перспективы хорошие", - сказал Рязанский о предложении своего коллеги из Госдумы.
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