https://ria.ru/20201106/fastfud-1583328142.html

В Совфеде оценили идею о налогообложении предприятий фастфуда

В Совфеде оценили идею о налогообложении предприятий фастфуда

Предложение о направлении налогов от заведений фастфуда на борьбу с ожирением имеет хорошие перспективы, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:04

2020-11-06T11:04

2020-11-06T11:04

борис менделевич

здоровье - общество

валерий рязанский

госдума рф

еда

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Предложение о направлении налогов от заведений фастфуда на борьбу с ожирением имеет хорошие перспективы, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич сообщил РИА Новости, что изучает вопрос разработки соответствующего законопроекта.Он отметил, что сейчас главная тенденция - экономическая мотивация производителей и граждан на здоровый образ жизни. "Эта политика видна, даже в рамках повышения акцизов на алкоголь, табак", - добавил он. При этом гражданам предоставляется предоставлять льготы по санаторно-курортному лечению, занятиям спортом."Я не думаю, что это предложение будет рассмотрено оперативно, но, в целом, у него перспективы хорошие", - сказал Рязанский о предложении своего коллеги из Госдумы.

https://ria.ru/20200713/1574284904.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис менделевич, здоровье - общество, валерий рязанский, госдума рф, еда