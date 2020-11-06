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В Госдуме предложили направлять налоги от фастфуда на борьбу с ожирением
В Госдуме предложили направлять налоги от фастфуда на борьбу с ожирением
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил в рамках борьбы с ожирением направлять налоговые поступления от заведений фастфуда на... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T06:22
2020-11-06T06:22
россия
борис менделевич
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москва
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил в рамках борьбы с ожирением направлять налоговые поступления от заведений фастфуда на профилактику и лечение заболевания, а также повысить информированность населения о калорийности продуктов.Как сообщил депутат РИА Новости, в настоящее время он изучает возможность внесения соответствующих поправок в Налоговый кодекс.По его мнению, необходимо принять фундаментальный закон по борьбе с ожирением, так как России нужна стратегия борьбы с этим заболеванием, ведь уже сейчас около 55% россиян имеют избыточную массу тела. Менделевич отметил, что есть ряд медицинских рекомендаций по снижению потребления продуктов, которые вредят организму, однако их эффективность пока оценить сложно."Больший результат могут дать увеличение информации о калорийности продукта на упаковках, а также публикация информации о калорийности в меню", - считает парламентарий."Что касается налогов, то буду изучать возможность внесения поправок в Налоговый кодекс", - сообщил депутат.По его мнению, налоги, собранные с продажи фастфуда, должны быть направлены на профилактику и борьбу с заболеваниями, которое они вызывают.Парламентарий также указал, что по прогнозу ООН, в конце года от голода будут страдать более 130 миллионов человек, при этом число больных ожирением будет существенно превосходить количество голодающих. При этом, отметил Менделевич, по мнению экспертов, сегодня в мире порядка 3 миллиардов человек, которые из-за нехватки денег не могут позволить себе правильное питание.Кроме того, депутат отметил, что сейчас в России создается спортивная инфраструктура, в том числе открываются бесплатные тренажеры во дворах и проводятся бесплатные спортивные занятия. Помимо законодательной работы, важно также информировать население об этом.
https://ria.ru/20201105/plyazh-1583130016.html
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россия, борис менделевич, госдума рф, москва, оон, общество

В Госдуме предложили направлять налоги от фастфуда на борьбу с ожирением

06:22 06.11.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Госдума РФ
Госдума РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил в рамках борьбы с ожирением направлять налоговые поступления от заведений фастфуда на профилактику и лечение заболевания, а также повысить информированность населения о калорийности продуктов.
Как сообщил депутат РИА Новости, в настоящее время он изучает возможность внесения соответствующих поправок в Налоговый кодекс.
"Я сейчас изучаю вопрос и рассматриваю возможность разработки подобного законопроекта. Новый документ, на мой взгляд, должен отражать три основных аспекта - ограничение калорийности продуктов, налог на фастфуд и снижение уровня бедности. Только системная работа в данном направлении позволит сохранить здоровье людей", - сказал Менделевич РИА Новости.
По его мнению, необходимо принять фундаментальный закон по борьбе с ожирением, так как России нужна стратегия борьбы с этим заболеванием, ведь уже сейчас около 55% россиян имеют избыточную массу тела. Менделевич отметил, что есть ряд медицинских рекомендаций по снижению потребления продуктов, которые вредят организму, однако их эффективность пока оценить сложно.
"Больший результат могут дать увеличение информации о калорийности продукта на упаковках, а также публикация информации о калорийности в меню", - считает парламентарий.
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"Что касается налогов, то буду изучать возможность внесения поправок в Налоговый кодекс", - сообщил депутат.
По его мнению, налоги, собранные с продажи фастфуда, должны быть направлены на профилактику и борьбу с заболеваниями, которое они вызывают.
Парламентарий также указал, что по прогнозу ООН, в конце года от голода будут страдать более 130 миллионов человек, при этом число больных ожирением будет существенно превосходить количество голодающих. При этом, отметил Менделевич, по мнению экспертов, сегодня в мире порядка 3 миллиардов человек, которые из-за нехватки денег не могут позволить себе правильное питание.
Кроме того, депутат отметил, что сейчас в России создается спортивная инфраструктура, в том числе открываются бесплатные тренажеры во дворах и проводятся бесплатные спортивные занятия. Помимо законодательной работы, важно также информировать население об этом.
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