https://ria.ru/20201106/fastfud-1583299885.html

В Госдуме предложили направлять налоги от фастфуда на борьбу с ожирением

В Госдуме предложили направлять налоги от фастфуда на борьбу с ожирением

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил в рамках борьбы с ожирением направлять налоговые поступления от заведений фастфуда на... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T06:22

2020-11-06T06:22

2020-11-06T06:22

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борис менделевич

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил в рамках борьбы с ожирением направлять налоговые поступления от заведений фастфуда на профилактику и лечение заболевания, а также повысить информированность населения о калорийности продуктов.Как сообщил депутат РИА Новости, в настоящее время он изучает возможность внесения соответствующих поправок в Налоговый кодекс.По его мнению, необходимо принять фундаментальный закон по борьбе с ожирением, так как России нужна стратегия борьбы с этим заболеванием, ведь уже сейчас около 55% россиян имеют избыточную массу тела. Менделевич отметил, что есть ряд медицинских рекомендаций по снижению потребления продуктов, которые вредят организму, однако их эффективность пока оценить сложно."Больший результат могут дать увеличение информации о калорийности продукта на упаковках, а также публикация информации о калорийности в меню", - считает парламентарий."Что касается налогов, то буду изучать возможность внесения поправок в Налоговый кодекс", - сообщил депутат.По его мнению, налоги, собранные с продажи фастфуда, должны быть направлены на профилактику и борьбу с заболеваниями, которое они вызывают.Парламентарий также указал, что по прогнозу ООН, в конце года от голода будут страдать более 130 миллионов человек, при этом число больных ожирением будет существенно превосходить количество голодающих. При этом, отметил Менделевич, по мнению экспертов, сегодня в мире порядка 3 миллиардов человек, которые из-за нехватки денег не могут позволить себе правильное питание.Кроме того, депутат отметил, что сейчас в России создается спортивная инфраструктура, в том числе открываются бесплатные тренажеры во дворах и проводятся бесплатные спортивные занятия. Помимо законодательной работы, важно также информировать население об этом.

https://ria.ru/20201105/plyazh-1583130016.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, борис менделевич, госдума рф, москва, оон, общество