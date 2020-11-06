https://ria.ru/20201106/facebook--1583284814.html

Эксперт рассказал, когда Facebook стоит удалить с телефона

Эксперт рассказал, когда Facebook стоит удалить с телефона

Окончательное решение об удалении со своего смартфона того или иного приложения остается за пользователем. Чтобы правильно принять его, следует знать, что у... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T03:13

2020-11-06T03:13

2020-11-06T03:13

интеллектуальный резерв

павел мясоедов

россия

facebook

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154949/81/1549498195_0:0:3267:1837_1400x0_80_0_0_203e9eb2ab5d2a8f40f84abdcae15f15.jpg

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Окончательное решение об удалении со своего смартфона того или иного приложения остается за пользователем. Чтобы правильно принять его, следует знать, что у любых соцсетей и мессенджеров есть как плюсы, так и минусы, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.К первым относится возможность общения и поддержания связи с близкими людьми из любого уголка планеты, ко вторым – слежка за пользователями, в которой часто обвиняют подобные сервисы. По его словам, приложение стоит удалить с телефона, если владелец пользуется им нечасто: оно занимает немало место в памяти устройства, и к тому же разряжает его. По мнению многих пользователей, лучше читать ленту Facebook с компьютера, поскольку мобильное приложение быстро сажает заряд батареи смартфона.В целом следует задуматься о том, чтобы вообще удалить с телефона игры, мессенджеры и соцсети, если они не нужны для работы. Это даст возможность уделять больше времени себе и близким. Проверять мессенджеры и отвечать на сообщения достаточно несколько раз в день – со стационарного компьютера, советует Мясоедов.

https://ria.ru/20201010/facebook-1579189580.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интеллектуальный резерв, павел мясоедов, россия, facebook, технологии