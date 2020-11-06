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Эксперт рассказал, когда Facebook стоит удалить с телефона
Эксперт рассказал, когда Facebook стоит удалить с телефона
Окончательное решение об удалении со своего смартфона того или иного приложения остается за пользователем. Чтобы правильно принять его, следует знать, что у... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T03:13
2020-11-06T03:13
интеллектуальный резерв
павел мясоедов
россия
facebook
технологии
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Окончательное решение об удалении со своего смартфона того или иного приложения остается за пользователем. Чтобы правильно принять его, следует знать, что у любых соцсетей и мессенджеров есть как плюсы, так и минусы, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.К первым относится возможность общения и поддержания связи с близкими людьми из любого уголка планеты, ко вторым – слежка за пользователями, в которой часто обвиняют подобные сервисы. По его словам, приложение стоит удалить с телефона, если владелец пользуется им нечасто: оно занимает немало место в памяти устройства, и к тому же разряжает его. По мнению многих пользователей, лучше читать ленту Facebook с компьютера, поскольку мобильное приложение быстро сажает заряд батареи смартфона.В целом следует задуматься о том, чтобы вообще удалить с телефона игры, мессенджеры и соцсети, если они не нужны для работы. Это даст возможность уделять больше времени себе и близким. Проверять мессенджеры и отвечать на сообщения достаточно несколько раз в день – со стационарного компьютера, советует Мясоедов.
https://ria.ru/20201010/facebook-1579189580.html
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интеллектуальный резерв, павел мясоедов, россия, facebook, технологии

Эксперт рассказал, когда Facebook стоит удалить с телефона

03:13 06.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваFacebook
Facebook - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Окончательное решение об удалении со своего смартфона того или иного приложения остается за пользователем. Чтобы правильно принять его, следует знать, что у любых соцсетей и мессенджеров есть как плюсы, так и минусы, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
К первым относится возможность общения и поддержания связи с близкими людьми из любого уголка планеты, ко вторым – слежка за пользователями, в которой часто обвиняют подобные сервисы.
"Главными минусами Facebook можно назвать слежку за пользователями и формирование ленты только на основе интересов. Компании также приходилось не раз объясняться, почему из ленты пропадали те или иные посты друзей", – рассуждает эксперт.
По его словам, приложение стоит удалить с телефона, если владелец пользуется им нечасто: оно занимает немало место в памяти устройства, и к тому же разряжает его. По мнению многих пользователей, лучше читать ленту Facebook с компьютера, поскольку мобильное приложение быстро сажает заряд батареи смартфона.
В целом следует задуматься о том, чтобы вообще удалить с телефона игры, мессенджеры и соцсети, если они не нужны для работы. Это даст возможность уделять больше времени себе и близким. Проверять мессенджеры и отвечать на сообщения достаточно несколько раз в день – со стационарного компьютера, советует Мясоедов.
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Интеллектуальный РезервПавел МясоедовРоссияFacebookТехнологии
 
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