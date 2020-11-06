https://ria.ru/20201106/epokha-1583410547.html

Гальцев заявил, что со Жванецким ушла целая эпоха юмора

Гальцев заявил, что со Жванецким ушла целая эпоха юмора

Вместе с сатириком Михаилом Жванецким ушла целая эпоха мудрого, философского юмора, понятного миллионам людей, считает заслуженный артист России Юрий Гальцев,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:09

2020-11-06T17:09

2020-11-06T17:13

культура

умер михаил жванецкий

юрий гальцев

культура

россия

михаил жванецкий

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Вместе с сатириком Михаилом Жванецким ушла целая эпоха мудрого, философского юмора, понятного миллионам людей, считает заслуженный артист России Юрий Гальцев, худрук театра Эстрады имени Аркадия Райкина, где Жванецкий работал в 1970-е годы.Ранее певица Алла Пугачева сообщила о смерти Жванецкого, назвав это невосполнимой утратой. Сатирику было 86 лет.Гальцев также назвал редкостью неизменно уважительное отношение Жванецкого к своим зрителям.Аркадий Райкин пригласил Жванецкого в Ленинградский театр миниатюр (сейчас – театр Эстрады) в 1964 году, увидев его выступление в Одессе. Работая заведующим литературной частью, Жванецкий сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал более 300 монологов и миниатюр.

https://ria.ru/20201106/prichina-1583405955.html

https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583401195.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил жванецкий, юрий гальцев, культура, россия, михаил жванецкий