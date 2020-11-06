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Культура
https://ria.ru/20201106/epokha-1583410547.html
Гальцев заявил, что со Жванецким ушла целая эпоха юмора
Гальцев заявил, что со Жванецким ушла целая эпоха юмора
Вместе с сатириком Михаилом Жванецким ушла целая эпоха мудрого, философского юмора, понятного миллионам людей, считает заслуженный артист России Юрий Гальцев,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:09
2020-11-06T17:13
культура
умер михаил жванецкий
юрий гальцев
культура
россия
михаил жванецкий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Вместе с сатириком Михаилом Жванецким ушла целая эпоха мудрого, философского юмора, понятного миллионам людей, считает заслуженный артист России Юрий Гальцев, худрук театра Эстрады имени Аркадия Райкина, где Жванецкий работал в 1970-е годы.Ранее певица Алла Пугачева сообщила о смерти Жванецкого, назвав это невосполнимой утратой. Сатирику было 86 лет.Гальцев также назвал редкостью неизменно уважительное отношение Жванецкого к своим зрителям.Аркадий Райкин пригласил Жванецкого в Ленинградский театр миниатюр (сейчас – театр Эстрады) в 1964 году, увидев его выступление в Одессе. Работая заведующим литературной частью, Жванецкий сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал более 300 монологов и миниатюр.
https://ria.ru/20201106/prichina-1583405955.html
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умер михаил жванецкий, юрий гальцев, культура, россия, михаил жванецкий

Гальцев заявил, что со Жванецким ушла целая эпоха юмора

17:09 06.11.2020 (обновлено: 17:13 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНародный артист РФ, писатель-сатирик Михаил Жванецкий
Народный артист РФ, писатель-сатирик Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Вместе с сатириком Михаилом Жванецким ушла целая эпоха мудрого, философского юмора, понятного миллионам людей, считает заслуженный артист России Юрий Гальцев, худрук театра Эстрады имени Аркадия Райкина, где Жванецкий работал в 1970-е годы.
Ранее певица Алла Пугачева сообщила о смерти Жванецкого, назвав это невосполнимой утратой. Сатирику было 86 лет.
Писатель Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
16:53Культура
Названа возможная причина смерти Жванецкого

"Творческий путь Михаила Михайловича Жванецкого начался в Ленинграде, именно на сцене нашего театра… Поэтому нам, всем актерам театра Эстрады имени Аркадия Райкина, этот человек очень близок, очень дорог. Это особенная страница в нашей истории. С ним ушла целая эпоха - эпоха умного, мудрого, философского, но удивительно понятного миллионам людей юмора", - сказал Гальцев, слова которого привела РИА Новости пресс-служба театра.

Гальцев также назвал редкостью неизменно уважительное отношение Жванецкого к своим зрителям.

"Его уход - огромная потеря для нашего театра, для нашей эстрады и для всей страны", - заключил он.

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий на премьере фильма Юморист - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
16:33
Биография Михаила Жванецкого
Аркадий Райкин пригласил Жванецкого в Ленинградский театр миниатюр (сейчас – театр Эстрады) в 1964 году, увидев его выступление в Одессе. Работая заведующим литературной частью, Жванецкий сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал более 300 монологов и миниатюр.
 
КультураУмер Михаил ЖванецкийЮрий ГальцевКультураРоссияМихаил Жванецкий
 
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