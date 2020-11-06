Гальцев заявил, что со Жванецким ушла целая эпоха юмора
17:09 06.11.2020 (обновлено: 17:13 06.11.2020)
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНародный артист РФ, писатель-сатирик Михаил Жванецкий
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Вместе с сатириком Михаилом Жванецким ушла целая эпоха мудрого, философского юмора, понятного миллионам людей, считает заслуженный артист России Юрий Гальцев, худрук театра Эстрады имени Аркадия Райкина, где Жванецкий работал в 1970-е годы.
Ранее певица Алла Пугачева сообщила о смерти Жванецкого, назвав это невосполнимой утратой. Сатирику было 86 лет.
"Творческий путь Михаила Михайловича Жванецкого начался в Ленинграде, именно на сцене нашего театра… Поэтому нам, всем актерам театра Эстрады имени Аркадия Райкина, этот человек очень близок, очень дорог. Это особенная страница в нашей истории. С ним ушла целая эпоха - эпоха умного, мудрого, философского, но удивительно понятного миллионам людей юмора", - сказал Гальцев, слова которого привела РИА Новости пресс-служба театра.
Гальцев также назвал редкостью неизменно уважительное отношение Жванецкого к своим зрителям.
"Его уход - огромная потеря для нашего театра, для нашей эстрады и для всей страны", - заключил он.
Аркадий Райкин пригласил Жванецкого в Ленинградский театр миниатюр (сейчас – театр Эстрады) в 1964 году, увидев его выступление в Одессе. Работая заведующим литературной частью, Жванецкий сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал более 300 монологов и миниатюр.